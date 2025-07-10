Не надо ждать поставки: в США тестируют новый метод обеспечения военных БПЛА

Солдаты армии США начали применять мобильные 3D-принтеры для изготовления небольших беспилотников в рамках военных учений Combined Resolve 25-02, прошедших в мае и июне этого года.

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Оснащение подразделений 3D-принтерами является частью усилий армии США, направленных на изучение возможности производства FPV-дронов вблизи линии фронта в условиях активных боевых действий, сообщает Breaking Defense.

Подполковник Дэн Хафф отметил, что каждое подразделение, участвовавшее в учениях, пыталось развивать собственные возможности для создания этих небольших БПЛА. По словам офицера, необходимо найти оптимальный способ использования 3D-принтеров на поле боя, а не только на территории США.

"Это действительно снижает затраты и позволяет нам быть более гибкими. ... Нам не нужно ждать, пока появится что-то коммерческое, готовое к использованию", — пояснил он.

В свою очередь полковник Ник Райан предположил, что одним из вариантов может быть массовая печать корпусов беспилотников Командованием материального обеспечения армии перед тем, как передавать их в группу технического обслуживания беспилотников с 3D-принтерами ближе к линии фронта, которые, в свою очередь, могут собрать беспилотники и отправить их боевой группе бригады на передовой.

"Мы пытаемся выяснить, что является правильным, когда вы участвуете в широкомасштабной боевой операции и вам постоянно приходится прыгать и двигаться, потому что вы можете стать мишенью для врага. Действительно ли правильно, когда бригада перевозит 3D-принтеры в кузове грузовика, пытаясь напечатать 100, 400, 500 таких вещей за раз, и производит их на ходу, чтобы не попасть под обстрел врага?" — добавил полковник Райан.

Так, во время учений солдаты под командованием Хаффа из-за ограниченного пространства использовали два 3D-принтера в штабе батальона для изготовления небольших одноразовых ударных дронов, прежде чем конвой материально-технического обеспечения переправлял детали и/или дроны в маневровые роты.

Напомним, бойцы 155-й ОМБр имени Анны Киевской уже используют компьютеры, 3D-принтеры и базовые инженерные знания для создания уникальных элементов вооружения и вспомогательного оборудования для беспилотных систем.

Фокус также писал о том, что компания General Atomics Aeronautical Systems в партнерстве с Divergent Technologies спроектировала и построила дрон Advanced Air-Launched Effects с помощью 3D-печати.