Не треба чекати на постачання: в США тестують новий метод забезпечення військових БпЛА

Солдати армії США почали застосовувати мобільні 3D-принтери для виготовлення невеликих безпілотників у межах військових навчань Combined Resolve 25-02, що пройшли у травні та червні цього року.

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Оснащення підрозділів 3D-принтерами є частиною зусиль армії США, спрямованих на вивчення можливості виробництва FPV-дронів поблизу лінії фронту в умовах активних бойових дій, повідомляє Breaking Defense.

Підполковник Ден Хафф зазначив, що кожен підрозділ, який брав участь у навчаннях, намагався розвивати власні можливості для створення цих невеликих БпЛА. За словами офіцера, необхідно знайти оптимальний спосіб використання 3D-принтерів на полі бою, а не лише на території США.

"Це дійсно знижує витрати і дає змогу нам бути більш гнучкими. … Нам не потрібно чекати, поки з'явиться щось комерційне, готове до використання", — пояснив він.

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Своєю чергою полковник Нік Раян припустив, що одним з варіантів може бути масовий друк корпусів безпілотників Командуванням матеріального забезпечення армії перед тим, як передавати їх до групи технічного обслуговування безпілотників з 3D-принтерами ближче до лінії фронту, які своєю чергою можуть зібрати безпілотники та відправити їх бойовій групі бригади на передовій.

"Ми намагаємося з'ясувати, що є правильним, коли ви берете участь у широкомасштабній бойовій операції та вам постійно доводиться стрибати та рухатися, тому що ви можете стати мішенню для ворога. Чи справді правильно, коли бригада перевозить 3D-принтери в кузові вантажівки, намагаючись надрукувати 100, 400, 500 таких речей за раз, і виготовляє їх на ходу, щоб не потрапити під обстріл ворога?" — додав полковник Раян.

Так, під час навчань солдати під командуванням Хаффа через обмежений простір використовували два 3D-принтери в штабі батальйону для виготовлення невеликих одноразових ударних дронів, перш ніж конвой матеріально-технічного забезпечення переправляв деталі та/або дрони до маневрових рот.

Нагадаємо, бійці 155-ї ОМБр імені Анни Київської вже використовують комп'ютери, 3D-принтери та базові інженерні знання для створення унікальних елементів озброєння та допоміжного обладнання для безпілотних систем.

Фокус також писав про те, що компанія General Atomics Aeronautical Systems у партнерстві з Divergent Technologies спроєктувала і побудувала дрон Advanced Air-Launched Effects за допомогою 3D-друку.