Самый необычный генератор энергии: мурал превратили в огромную солнечную батарею

В канадском городе Альберта инсталляция объединила искусство и новые технологии. Жилой комплекс SunRise Building был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой настенный рисунок из солнечных панелей.

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Необычная солнечная фреска площадью 34 500 квадратных футов (около 3200 квадратных метров) превращает здание в гигантский генератор электроэнергии, пишет interestingengineering.com. В постройку были интегрированы фотоэлектрические системы (BIPV), которые обеспечивают энергоснабжение. Мощность солнечных панелей составляет 267 кВт.

«Это сочетание технологии BIPV и искусства превращает стареющее высотное здание в маяк устойчивости, культурной гордости и возрождения города», — сказано в пресс-релизе компании-производителя систем BIPV Mitrex.

Росписью стен занимался местный художник Лэнс Кардинал.

Как отмечает издание, постройка, ставшая основой нового проекта, находилась в престижном районе, но нуждалась в масштабном ремонте (здание было построено еще в 1970-х). Вместо того, чтобы сносить конструкцию, ее решили модернизировать, причем сделать это максимально эффектно и привлекательно.

Сначала речь шла о проекте с фреской, цветными панелями и солнечной системой мощностью 60 кВт на южном фасаде. Но такой мощности оказалось недостаточно для финансирования 12-этажного здания – канадская программа ускоренной глубокой модернизации требует не менее 50% декарбонизации, поэтому проект скорректировали.

В итоге получилась уникальная конструкция, которая позволяет сократить выбросы углекислого газа на 150 тонн в год.

Компания Mitrex заявила, что использование фасада BIPV вместо замены фиброцементной обшивки здания обеспечивает четырехлетнюю окупаемость инвестиций.

К тому же, проект даже превзошёл первоначальную цель по энергетической самодостаточности. Mitrex прогнозирует, что после четырех лет SunRise позволит экономить около 80 тысяч долларов в год на энергозатратах.

Ранее Фокус писал, что новый элемент повышает эффективность солнечных панелей. Во время испытаний панель выдержала 72 при температуре 85 градусов Цельсия и сохранила высокую производительность.

Также стало известно, что солнечная энергия помогла добыть водород из обычных пластиковых бутылок. Эта новая система работала стабильно более двух месяцев, даже в сильнощелочных условиях.