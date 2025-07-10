Найнезвичайніший генератор енергії: мурал перетворили на величезну сонячну батарею

У канадському місті Альберта інсталяція об'єднала мистецтво і нові технології. Житловий комплекс SunRise Building було внесено до Книги рекордів Гіннесса як найбільший настінний малюнок із сонячних панелей.

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Незвичайна сонячна фреска площею 34 500 квадратних футів (близько 3200 квадратних метрів) перетворює будівлю на гігантський генератор електроенергії, пише interestingengineering.com. У споруду були інтегровані фотоелектричні системи (BIPV), які забезпечують енергопостачання. Потужність сонячних панелей становить 267 кВт.

"Це поєднання технології BIPV і мистецтва перетворює старіючу висотну будівлю на маяк стійкості, культурної гордості та відродження міста", — ідеться в прес-релізі компанії-виробника систем BIPV Mitrex.

Розписом стін займався місцевий художник Ленс Кардинал.

Як зазначає видання, споруда, що стала основою нового проєкту, розташовувалася в престижному районі, але потребувала масштабного ремонту (будівля була зведена ще в 1970-х). Замість того, щоб зносити конструкцію, її вирішили модернізувати, причому зробити це максимально ефектно і привабливо.

Спочатку йшлося про проєкт із фрескою, кольоровими панелями та сонячною системою потужністю 60 кВт на південному фасаді. Але такої потужності виявилося недостатньо для фінансування 12-поверхової будівлі — канадська програма прискореної глибокої модернізації вимагає щонайменше 50% декарбонізації, тож проєкт скоригували.

У підсумку вийшла унікальна конструкція, яка дає змогу скоротити викиди вуглекислого газу на 150 тонн на рік.

Компанія Mitrex заявила, що використання фасаду BIPV замість заміни фіброцементної обшивки будівлі забезпечує чотирирічну окупність інвестицій.

До того ж, проєкт навіть перевершив початкову мету щодо енергетичної самодостатності. Mitrex прогнозує, що після чотирьох років SunRise дасть змогу економити близько 80 тисяч доларів на рік на енерговитратах.

Раніше Фокус писав, що новий елемент підвищує ефективність сонячних панелей. Під час випробувань панель витримала 72 при температурі 85 градусів Цельсія і зберегла високу продуктивність.

Також стало відомо, що сонячна енергія допомогла добути водень зі звичайних пластикових пляшок. Ця нова система працювала стабільно понад два місяці, навіть у сильнолужних умовах.