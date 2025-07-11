Задача — врезаться: как дрон без боевой части будет сбивать "Шахеды" (фото, видео)

Во Франции разработали беспилотник, который может разгоняться до 250 км/ч и способен поражать цели на дальности до 5 км. Стартап Harmattan AI существует всего 14 месяцев, но уже получил крупный заказ от французского Минобороны.

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Зенитный дрон Gobi был специально разработан для перехвата других БПЛА — от малоразмерных квадрокоптеров до аппаратов весом до 600 кг, пишет defence-ua.com. Новый беспилотник уже вышел на этап испытаний и показывает себя довольно успешно.

Зенитный беспилотник Gobi Фото: Harmattan AI

Gobi запускается автоматически по команде от системы, сканирующей воздушное пространство на угрозы. Но, кроме такого радиокомандного управления, у дрона есть и собственная головка самонаведения, что обеспечивает точность поражения на финальном этапе. В разработке были применены продвинутые инструменты искусственного интеллекта

"Gobi переходит в режим наведения на конечном участке траектории для выполнения высокоточного перехвата, используя бортовые инфракрасные и радиолокационные системы. Система компьютерного зрения определяет оптимальную точку удара и автоматически корректирует траекторию", — говорится в описании. Однако, как отмечает издание, здесь не совсем понятно, есть ли у Gobi еще и радиолокационная головка самонаведения, как у Coyote 2 от Raytheon 2, или он получает данные радиолокации с земли. Вариант с двойной ГСН, по мнению экспертов, был бы несколько избыточным, ведь это уже не бюджетный вариант, а главным преимуществом дронов является как раз их дешевизна.

Но главной "фишкой" является то, что у Gobi нет боевой части. Он должен врезаться в цель — но не просто врезаться, а, например, таранным ударом сломать винт вражеского дрона (кстати, это ему действительно удается).

Однако Gobi не является многоразовым, поэтому идея уничтожать вражескую цель высокоточным тараном, возможно, связана с экономией веса и стоимости, отмечает издание.

К тому же, визуальная система самонаведения является зависимой от физической видимости цели, поэтому неясно, как это будет работать в облаках, тумане, а также во время дождя и снега. Эксперты приходят к выводу, что только практика сможет доказать жизнеспособность и целесообразность использования беспилотников Gobi.

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