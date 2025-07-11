Завдання — врізатися: як дрон без бойової частини збиватиме "Шахеди" (фото, відео)

У Франції розробили безпілотник, який може розганятися до 250 км/год і здатний вражати цілі на дальності до 5 км. Стартап Harmattan AI існує лише 14 місяців, але вже отримав велике замовлення від французького Міноборони.

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Зенітний дрон Gobi був спеціально розроблений для перехоплення інших БПЛА — від малорозмірних квадрокоптерів до апаратів вагою до 600 кг, пише defence-ua.com. Новий безпілотник уже вийшов на етап випробувань і показує себе досить успішно.

Зенітний безпілотник Gobi Фото: Harmattan AI

Gobi запускається автоматично за командою від системи, що сканує повітряний простір на загрози. Але, крім такого радіокомандного управління, у дрона є і власна головка самонаведення, що забезпечує точність ураження на фінальному етапі. У розробці було застосовано просунуті інструменти штучного інтелекту

"Gobi переходить у режим наведення на кінцевій ділянці траєкторії для виконання високоточного перехоплення, використовуючи бортові інфрачервоні та радіолокаційні системи. Система комп'ютерного зору визначає оптимальну точку удару і автоматично коригує траєкторію", — йдеться в описі. Однак, як зазначає видання, тут не зовсім зрозуміло, чи є у Gobi ще й радіолокаційна головка самонаведення, як у Coyote 2 від Raytheon 2, чи він отримує дані радіолокації з землі. Варіант із подвійною ГСН, на думку експертів, був би дещо надлишковим, адже це вже не бюджетний варіант, а головною перевагою дронів є якраз їхня дешевизна.

Але головною "фішкою" є те, що в Gobi немає бойової частини. Він має врізатися в ціль — але не просто врізатися, а, наприклад, таранним ударом зламати гвинт ворожого дрона (до речі, це йому справді вдається).

Однак Gobi не є багаторазовим, тому ідея знищувати ворожу ціль високоточним тараном, можливо, пов'язана з економією ваги та вартості, зазначає видання.

До того ж, візуальна система самонаведення є залежною від фізичної видимості цілі, тож незрозуміло, як це працюватиме в хмарах, тумані, а також під час дощу та снігу. Експерти доходять висновку, що тільки практика зможе довести життєздатність і доцільність використання безпілотників Gobi.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні показали новий дрон Stalker. Особливість цього безпілотника в тому, що у нього рекордно низька серед українських виробників вага котушки з оптоволокном.

Також стало відомо, що російський БПЛА залетів до Литви з Білорусі. Як з'ясувалося, це був літальний апарат із фанери, однак через його приліт винищувачам НАТО довелося працювати в бойовому режимі.