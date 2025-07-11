Популярные повербанки начали гореть: проверьте, не окажется ли среди них ваш гаджет

Китайская компания Romoss Technology, специализирующаяся на производстве портативных повербанков, отзывает свою продукцию и приостанавливает работу.

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Производство остановлено на шесть месяцев, пишет The Sun. А предшествовал этому скандал с безопасностью: Romoss отозвала около 490 тысяч своих повербанков, произведенных с июня 2023-го по июль 2024 года после расследования, в ходе которого было обнаружено, что металлические частицы в элементах аккумуляторных батарей создают риск перегрева.

Компания уведомила сотрудников о приостановке деятельности с 1 июля и предоставила им отпуск в размере ежемесячной зарплаты. Один из работников сообщил, что лишь «небольшая группа, участвовавшая в инциденте с отзывом, продолжит работу, чтобы обеспечить базовые операции».

Также компания Romoss перевела свои интернет-магазины в режим офлайн и удалила свои продукты, представленные на ведущих платформах электронной коммерции (в частности, на Temu).

Ранее китайский авиационный регулятор запретил пассажирам перевозить повербанки без китайской маркировки безопасности или такие повербанки, которые были отозваны производителями. Усиленные меры безопасности были приняты на фоне серии инцидентов по всему миру, связанных с перегревом литиевых аккумуляторов в самолетах.

Кроме того, в июне китайские власти временно приостановили действие сертификации компании Apex Wuxi после того, как она изменила материалы сепараторов в элементах аккумуляторных батарей.

Apex Wuxi — один из ведущих китайских производителей деталей для повербанков, а среди ее клиентов – как раз компания Romoss и ее конкурент Anker Innovations.

Такая приостановка заставила и Romoss, и Anker отозвать в общей сложности 1,2 млн повербанков из-за риска возгорания.

Отметим, что литиевые батареи задействованы во всех популярных гаджетах – ноутбуках, мобильных телефонах, повербанках и прочем – но их слабым местом является именно их склонность к возгоранию. В случае короткого замыкания, вызванного дефектом или повреждением девайса, такие батареи могут начать нагреваться, дымиться, и в конце концов загореться.

Ранее Фокус писал, какие устройства нельзя подключать к удлинителю. Например, не следует подключать крупную бытовую технику – обычный удлинитель на такое напряжение не рассчитан, и это может вызвать пожар.

Также сообщалось, что неправильно подобранный кабель может сильно замедлить зарядку смартфона, ноутбука и других устройств.