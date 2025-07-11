Популярні повербанки почали горіти: перевірте, чи не опиниться серед них ваш гаджет

Китайська компанія Romoss Technology, що спеціалізується на виробництві портативних павербанків, відкликає свою продукцію і призупиняє роботу.

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Виробництво зупинено на шість місяців, пише The Sun. А передував цьому скандал із безпекою: Romoss відкликала близько 490 тисяч своїх повербанків, вироблених із червня 2023-го до липня 2024 року, після розслідування, під час якого було виявлено, що металеві частки в елементах акумуляторних батарей створюють ризик перегріву.

Компанія повідомила співробітників про припинення діяльності з 1 липня і надала їм відпустку в розмірі щомісячної зарплати. Один із працівників повідомив, що лише "невелика група, яка брала участь в інциденті з відкликанням, продовжить роботу, щоб забезпечити базові операції".

Також компанія Romoss перевела свої інтернет-магазини в режим офлайн і видалила свої продукти, представлені на провідних платформах електронної комерції (зокрема, на Temu).

Раніше китайський авіаційний регулятор заборонив пасажирам перевозити повербанки без китайського маркування безпеки або такі повербанки, які були відкликані виробниками. Посилені заходи безпеки було вжито на тлі серії інцидентів по всьому світу, пов'язаних із перегрівом літієвих акумуляторів у літаках.

Крім того, у червні китайська влада тимчасово призупинила дію сертифікації компанії Apex Wuxi після того, як вона змінила матеріали сепараторів в елементах акумуляторних батарей.

Apex Wuxi — один із провідних китайських виробників деталей для павербанків, а серед її клієнтів — якраз компанія Romoss і її конкурент Anker Innovations.

Таке припинення змусило і Romoss, і Anker відкликати загалом 1,2 млн повербанків через ризик загоряння.

Зазначимо, що літієві батареї задіяні в усіх популярних ґаджетах — ноутбуках, мобільних телефонах, повербанках тощо — але їхнім слабким місцем є саме їхня схильність до займання. У разі короткого замикання, спричиненого дефектом або пошкодженням девайса, такі батареї можуть почати нагріватися, диміти, і врешті-решт загорітися.

Раніше Фокус писав, які пристрої не можна підключати до подовжувача. Наприклад, не слід підключати велику побутову техніку — звичайний подовжувач на таку напругу не розрахований, і це може спричинити пожежу.

Також повідомлялося, що неправильно підібраний кабель може сильно сповільнити зарядку смартфона, ноутбука та інших пристроїв.