Можуть загорітися: названо пристрої, які не можна підключати до подовжувача

Подовжувачі можуть розв'язати проблему нестачі розеток, проте є домашні прилади, які не варто підключати через "переноску".

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Про те, які пристрої не можна підключати до подовжувача, пише газета The Sun.

Велика побутова техніка

Звичайний подовжувач не розрахований на навантаження від великих побутових приладів, таких як холодильники, пральні машини, посудомийні машини та сушарки.

У кращому випадку це може призвести до пошкодження техніки. У гіршому випадку це може призвести до масштабної пожежі через перегрів.

Дрібна побутова техніка

Як зазначають у виданні, деякі компактні прилади споживають більше енергії, ніж може здатися на перший погляд. Зокрема, згадуються тостери, тостери-печі та мікрохвильові печі.

Експерти також закликають з обережністю ставитися до міксерів, блендерів, фритюрниць і вафельниць. Одночасне підключення кількох гаджетів може перевантажити подовжувач і стати причиною пожежі.

Кондиціонери та обігрівачі

Обігрівачі небезпечно підключати через подовжувач, оскільки вони споживають багато електроенергії і часто перевищують потужність стандартного кабелю. З цієї ж причини варто підключати безпосередньо в розетку кондиціонери.

У виданні підкреслили, що мережеві фільтри зазвичай призначені для малопотужних пристроїв, як-от комп'ютери або лампи, а не для згаданих приладів.

Зовнішні електроприлади

Влітку може виникнути спокуса використовувати подовжувачі на вулиці для підключення вуличних пристроїв. Однак це несе в собі ризики, пов'язані зі спекою та погодою.

Перегрів через скручені шнури, вплив вологи, а також пошкодження сонцем і вітром можуть призвести до займання або ураження електричним струмом. Щоб не допустити цього, рекомендується використовувати спеціальні захищені шнури, призначені для вулиці.

Інші подовжувачі

Експерти застерігають підключення одного подовжувача до іншого. Це створює серйозні ризики, включно з перегрівом, небезпекою загоряння, ураженням електричним струмом і анулюванням гарантії на техніку.

Важливо

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За словами експертів, кожен подовжувач розрахований на певне електричне навантаження — який обсяг електроенергії він може безпечно витримати, перш ніж вийде з ладу. Але якщо підключити один подовжувач до іншого, вони можуть перевищити цю потужність.

Нагадаємо, популярні способи видалення води з промоклого смартфона можуть нашкодити гаджету.

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