Могут загореться: названы устройства, которые нельзя подключать к удлинителю

Удлинители могут решить проблему нехватки розеток, однако есть домашние приборы, которые не стоит подключать через «переноску».

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О том, какие устройства нельзя подключать к удлинителю, пишет газета The Sun.

Крупная бытовая техника

Обычный удлинитель не рассчитан на нагрузку от крупных бытовых приборов, таких как холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины и сушилки.

В лучшем случае это может привести к повреждению техники. В худшем случае это может привести к масштабному пожару из-за перегрева.

Мелкая бытовая техника

Как отмечают в издании, некоторые компактные приборы потребляют больше энергии, чем может показаться на первый взгляд. В частности, упоминаются тостеры, тостеры-печи и микроволновые печи.

Эксперты также призывают с осторожностью относиться к миксерам, блендерам, фритюрницам и вафельницам. Одновременное подключение нескольких гаджетов может перегрузить удлинитель и стать причиной пожара.

Кондиционеры и обогреватели

Обогреватели опасно подключать через удлинитель, поскольку они потребляют много электроэнергии и часто превышают мощность стандартного кабеля. По этой же причине стоит подключать напрямую в розетку кондиционеры.

В издании подчеркнули, что сетевые фильтры обычно предназначены для маломощных устройств, таких как компьютеры или лампы, а не для упомянутых приборов.

Наружные электроприборы

Летом может возникнуть соблазн использовать удлинители на улице для подключения уличных устройств. Однако это несет в себе риски, связанные с жарой и погодой.

Перегрев из-за скрученных шнуров, воздействие влаги, а также повреждение солнцем и ветром могут привести к возгоранию или поражению электрическим током. Чтобы не допустить этого, рекомендуется использовать специальные защищенные шнуры, предназначенные для улицы.

Другие удлинители

Эксперты предостерегают подключения одного удлинителя к другому. Это создает серьезные риски, включая перегрев, опасность возгорания, поражение электрическим током и аннулирование гарантии на технику.

Важно

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По словам экспертов, каждый удлинитель рассчитан на определенную электрическую нагрузку — какой объем электроэнергии он может безопасно выдержать, прежде чем выйдет из строя. Но если подключить один удлинитель к другому, они могут превысить эту мощность.

Напомним, популярные способы удаления воды из промокшего смартфона могут навредить гаджету.

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