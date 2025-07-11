Супердешевые смартфоны с функциями флагманов: модели с ИИ всего за $60 (фото)

На рынок смартфонов вышел новый бренд, ориентированный на искусственный интеллект. Речь о индийском производителе Ai+, входящем в группу компаний NxtQuantum Shift Technologies.

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Новый бренд уже официально представил два своих первых смартфона, пишет gsmarena.com. речь о моделях Ai+ Pulse и Ai+ Nova 5G.

Оба телефона работают под управлением ОС NxtQuantum (на базе Android 15), ориентированной на конфиденциальность. Она хранит пользовательские данные на индийских серверах с использованием фреймворка с нулевым доверием. Операционная система также использует локально обученные ИИ-движки и обещает, что не будет следить за пользователями или перегружать их избыточным программным обеспечением.

Смартфон Ai+ Nova 5G Фото: gsmarena.com

Ai+ Nova 5G оснащён 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Ai+ Pulse работает с частотой обновления 90 Гц. Оба смартфона оснащены 5-мегапиксельной фронтальной камерой и 50-мегапиксельной основной камерой на задней панели.

Смартфон Ai+ Pulse Фото: gsmarena.com

Nova 5G оснащён более производительным чипсетом Unisoc T8200 в паре с 6/8 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ памяти. Ai+ Pulse использует 4G Unisoc T615 в паре с 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ встроенной памяти.

Новые смартфоны также оснащены расширяемой памятью, 3,5-мм разъёмом для наушников, FM-радиоприемником и сканером отпечатков пальцев на боковой панели. Оба работают на аккумуляторах емкостью 5000 мА·ч с зарядкой мощностью 10 Вт.

Модели Ai+ Nova 5G и Ai+ Pulse доступны в черном, синем, зеленом, розовом и фиолетовом цветах.

Стартовая цена Ai+ Nova 5G составляет всего 58 долларов, Ai+ Pulse — 93 доллара США. Производитель обещает, что продажи начнутся в ближайшие дни: для модели Nova 5G называется дата 12 июля, а для модели Pulse — 13 июля.

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В продолжение темы доступных гаджетов напомним, что компания Apple может выпустить дешевый Macbook на базе чипа iPhone. Правда, эксперты опасаются, что более низкая цена скажется на качестве – например, ноутбук может получить ухудшенную камеру, меньшее количество портов и уменьшенные экран.