Супердешеві смартфони з функціями флагманів: моделі з ШІ всього за $60 (фото)

На ринок смартфонів вийшов новий бренд, орієнтований на штучний інтелект. Мова про індійського виробника Ai+, що входить до групи компаній NxtQuantum Shift Technologies.

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Новий бренд уже офіційно представив два своїх перших смартфони, пише gsmarena.com. йдеться про моделі Ai+ Pulse і Ai+ Nova 5G.

Обидва телефони працюють під управлінням ОС NxtQuantum (на базі Android 15), орієнтованої на конфіденційність. Вона зберігає призначені для користувача дані на індійських серверах з використанням фреймворка з нульовою довірою. Операційна система також використовує локально навчені ШІ-движки і обіцяє, що не стежитиме за користувачами або не перевантажуватиме їх надлишковим програмним забезпеченням.

Смартфон Ai+ Nova 5G Фото: gsmarena.com

Ai+ Nova 5G оснащений 6,7-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю HD+ і частотою оновлення 120 Гц. Ai+ Pulse працює з частотою оновлення 90 Гц. Обидва смартфони оснащені 5-мегапіксельною фронтальною камерою і 50-мегапіксельною основною камерою на задній панелі.

Смартфон Ai+ Pulse Фото: gsmarena.com

Nova 5G оснащений продуктивнішим чипсетом Unisoc T8200 у парі з 6/8 ГБ ОЗП і 64/128 ГБ пам'яті. Ai+ Pulse використовує 4G Unisoc T615 у парі з 4/6 ГБ ОЗП і 64/128 ГБ вбудованої пам'яті.

Нові смартфони також оснащені розширюваною пам'яттю, 3,5-мм роз'ємом для навушників, FM-радіоприймачем і сканером відбитків пальців на бічній панелі. Обидва працюють на акумуляторах ємністю 5000 мА-год із зарядкою потужністю 10 Вт.

Моделі Ai+ Nova 5G і Ai+ Pulse доступні в чорному, синьому, зеленому, рожевому і фіолетовому кольорах.

Стартова ціна Ai+ Nova 5G становить усього 58 доларів, Ai+ Pulse — 93 долари США. Виробник обіцяє, що продажі почнуться найближчими днями: для моделі Nova 5G називається дата 12 липня, а для моделі Pulse — 13 липня.

Раніше Фокус повідомляв, що індійський стартап Zeno представив найдешевший у світі електромотоцикл. Дебютну модель Enara можна купити за ціною iPhone.

Продовжуючи тему доступних гаджетів, нагадаємо, що компанія Apple може випустити дешевий Macbook на базі чіпа iPhone. Щоправда, експерти побоюються, що нижча ціна позначиться на якості — наприклад, ноутбук може отримати погіршену камеру, меншу кількість портів і зменшені екран.