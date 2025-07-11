Гибрид смартфона и ноутбука: Ayaneo выпускает новую игровую портативную консоль Flip 1S

Компания из Китая Ayaneo выпустила по всему миру портативную игровую консоль Ayaneo Flip 1S в необычном форм-факторе.

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Складное устройство представлено в двух версиях: с клавиатурой (Flip 1S KB) или дополнительным дисплеем (Flip 1S DS). Подробнее о технических характеристиках новинки сообщило издание Notebook Check.

Ayaneo Flip 1S оснащена 7-дюймовым основным OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и аккумуляторами емкостью 45 Вт·ч. Вероятно, обе модели получат сравнительно небольшое время автономной работы, особенно по сравнению с конкурентными моделями, имеющими 80 Вт·ч, такими как ROG Ally X, MSI Claw 8 и Aokzoe A1X.

На выбор предлагают два процессора AMD Ryzen 7 8840U и более новый AMD Ryzen AI 9 HX 370. Конфигураций оперативной и встроенной памяти немало. Вместе с Ryzen 7 8840U идут модули на 16 ГБ/ 1 ТБ, 32 ГБ / 2 ТБ, а вместе с Ryzen AI 9 HX 370 — 32 ГБ / 1 ТБ, 32 ГБ / 2 ТБ и 64 ГБ / 2 ТБ. В зависимости от характеристик цены варьируются от 999 до 1759 долларов за Flip 1S KB и от 979 до 1739 долларов за Flip 1S DS.

По сравнению с предыдущим поколением Flip, Ayaneo переработала дизайн обеих версий для улучшения эргономики и оптимизировала расположение кнопок, добавив более крупные кнопки ABXY и электромагнитные джойстики TMR. Компания планирует начать поставки устройств спонсорам на платформе Indiegogo в сентябре 2025 года.

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