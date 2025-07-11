Гібрид смартфона і ноутбука: Ayaneo випускає нову ігрову портативну консоль Flip 1S

Компанія з Китаю Ayaneo випустила по всьому світу портативну ігрову консоль Ayaneo Flip 1S у незвичайному форм-факторі.

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Складаний пристрій представлено у двох версіях: з клавіатурою (Flip 1S KB) або додатковим дисплеєм (Flip 1S DS). Детальніше про технічні характеристики новинки повідомило видання Notebook Check.

Ayaneo Flip 1S оснащена 7-дюймовим основним OLED-дисплеєм із частотою оновлення 144 Гц і акумуляторами ємністю 45 Вт-год. Ймовірно, обидві моделі отримають порівняно невеликий час автономної роботи, особливо порівняно з конкурентними моделями, що мають 80 Вт-год, такими як ROG Ally X, MSI Claw 8 і Aokzoe A1X.

На вибір пропонують два процесори AMD Ryzen 7 8840U і новіший AMD Ryzen AI 9 HX 370. Конфігурацій оперативної та вбудованої пам'яті чимало. Разом з Ryzen 7 8840U йдуть модулі на 16 ГБ / 1 ТБ, 32 ГБ / 2 ТБ, а разом з Ryzen AI 9 HX 370 — 32 ГБ / 1 ТБ, 32 ГБ / 2 ТБ і 64 ГБ / 2 ТБ. Залежно від характеристик ціни варіюються від 999 до 1759 доларів за Flip 1S KB і від 979 до 1739 доларів за Flip 1S DS.

Порівняно з попереднім поколінням Flip, Ayaneo переробила дизайн обох версій для поліпшення ергономіки й оптимізувала розташування кнопок, додавши більші кнопки ABXY і електромагнітні джойстики TMR. Компанія планує почати постачання пристроїв спонсорам на платформі Indiegogo у вересні 2025 року.

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