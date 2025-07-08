Найкращі гаджети 2025 року: яку нову техніку купити, щоб не пошкодувати (відео)

Половина 2025 року вже позаду, і виробники випустили на ринок безліч нових пристроїв, деякі з них заслуговують на особливу увагу.

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Експерти проаналізували різні моделі техніки і дійшли висновку, що ШІ досі не "вбив" інновації в галузі обладнання, хоча ціна на них рідко буває низькою. Видання Tech Radar склало рейтинг найкращих гаджетів 2025 року, до п'ятірки лідерів увійшли OLED-телевізор LG G5, консоль Nintendo Switch 2, саундбар Marshall Heston 120, ноутбук Apple MacBook Air (M4), Bluetooth-динамік Bang & Olufsen Beosound A1 3rd Gen.

1 місце — LG G5

Телевізор LG G5 демонструє вражаючу яскравість і передачу кольору Фото: Скриншот

Цього року було представлено безліч нових вражаючих OLED-телевізорів, але LG G5 виділяється серед них своїми можливостями. Він отримав нову панель Primary RGB Tandem Structure OLED, яка забезпечує дуже високу для OLED-телевізора яскравість, що робить його чудовим варіантом як для нічних переглядів фільмів, так і для денного перегляду спортивних змагань. G5 також особливо добре підходить для ігор, а його продуманий тонкий дизайн полегшує монтаж на стіну.

Нещодавно TechRadar порівняв LG G5 з Samsung S95F і Sony Bravia 8 II, двома іншими флагманськими OLED-телевізорами 2025 року, і визнав його найкращим серед трьох моделей завдяки високій загальній якості зображення в різних умовах освітлення приміщення.

Nintendo Switch 2

Ігрова консоль Nintendo Switch 2 унікальна у своєму роді Фото: Скриншот

Ігрова консоль надійшла в продаж 5 липня після багатьох років постійних витоків, чуток і домислів. Це найпотужніша портативна гібридна модель на сьогодні, вона отримала істотний приріст продуктивності порівняно з попередницею 2017 року, має більший екран і зручніше відчувається в руках.

Крім того, Nintendo Switch 2 може похвалитися цілою низкою ексклюзивних можливостей. Наприклад, оновлені контролери Joy-Con 2 можна перевернути на бік і використовувати як комп'ютерні миші. Вбудований сервіс GameChat замінює популярні платформи для спілкування, такі як Discord. На думку оглядачів, він працює добре і допомагає зробити ігровий процес більш соціальним.

Разом із консоллю вийшло і багато ігор для неї. Гоночний екшен Mario Kart World уперше вивів ігровий процес за межі траси, пропонуючи напружені матчі на 24 гравці та величезні відкриті світи для дослідження. На Nintendo Switch 2 портували рольовий екшн Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, вельми вимогливий до "заліза", і він продемонстрував високу продуктивність нової консолі.

Маршалл Гестон 120 Dolby Atmos

Marshall Heston 120 став одним із найкращих саундбарів на ринку Фото: Future

Для свого першого саундбара Marshall вибрала дизайн гітарних підсилювачів, якими спочатку прославилася, аж до позолочених ручок гучності. Зовнішній вигляд сподобається не всім, але навряд чи хтось залишиться байдужим до найвищої якості звучання, з яким жоден конкурент у цій галузі поки що не може зрівнятися.

5.1.2-канальний Heston 120 забезпечує потужний звук Dolby Atmos і DTS:X, а баси вельми вражають як для панелі, що пропонує "все в одному". Динаміки відмінно звучать як з Atmos, так і в режимі стерео, і мало хто з саундбарів може похвалитися тим самим. Модель має для ігор кілька портів HDMI 2.1 із пропускною здатністю до 4K 144 Гц.

Apple MacBook Air (M4)

Ноутбук Apple MacBook Air (M4) поки що є найкращим у 2025 році Фото: Скриншот

Найкращий ноутбук із випущених у 2025 році на думку редактора Tech Radar Марка Вілсона. Apple MacBook Air (M4) поєднує в собі відмінну продуктивність, тонкий і легкий дизайн і конкурентоспроможну ціну, з якою конкуруючі виробники просто не можуть зрівнятися. В Україні вартість 13-дюймової версії стартує від 46 443 грн, а 15-дюймової — від 48 872 грн.

MacBook Air 2025 року є кульмінацією переосмислення лінійки ноутбуків Apple, що розпочалося ще 2020 року, коли компанія відмовилася від чипів Intel і почала виробляти власні, часто звані "Apple Silicon". У підсумку новітній процесор M4 забезпечує як чудову продуктивність, так і найкращу в галузі ефективність, оскільки може працювати кілька днів без підзарядки батареї. Висока автономність, надійна продуктивність, стильний дизайн і доступна ціна роблять його привабливим для більшості людей.

Є й неприємні моменти. Оскільки сучасні MacBook Air виявилися дуже успішними як з погляду критиків, так і з комерційної точки зору, Apple віддає перевагу стабільності та не бажає суттєво щось змінювати в кожній новій моделі. Як результат, MacBook Air з M4 не є серйозним кроком уперед порівняно з моделлю M3, а та, своєю чергою, не сильно відрізнялася від моделі M2.

Bang & Olufsen Beosound A1 3rd Gen

Минуло 5 років з моменту випуску попередньої преміальної Bluetooth-колонки англійського кексу пастельних тонів від компанії B&O. На думку експертів, очікування того варте, адже Beosound A1 третього покоління дає чудовий звук і дає змогу пишатися такою покупкою. Для своїх розмірів колонка демонструє несподівано хорошу передачу низьких частот і глибину. Модель не дешева (18 900 грн), але варта своїх грошей.

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