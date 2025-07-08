Лучшие гаджеты 2025 года: какую новую технику купить, чтобы не пожалеть (видео)

Половина 2025 года уже позади, и производители выпустили на рынок множество новых устройств, некоторые из них заслуживают особого внимания.

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Эксперты проанализировали различные модели техники и пришли к выводу, что ИИ до сих пор не "убил" инновации в области оборудования, хотя цена на них редко бывает низкой. Издание Tech Radar составил рейтинг лучших гаджетов 2025 года, в пятерку лидеров вошли OLED-телевизор LG G5, консоль Nintendo Switch 2, саундбар Marshall Heston 120, ноутбук Apple MacBook Air (M4), Bluetooth-динамик Bang & Olufsen Beosound A1 3rd Gen.

1 место — LG G5

Телевизор LG G5 демонстрирует впечатляющую яркость и цветопередачу Фото: Скриншот

В этом году было представлено множество новых впечатляющих OLED-телевизоров, но LG G5 выделяется среди них своими возможностями. Он получил новую панель Primary RGB Tandem Structure OLED, которая обеспечивает очень высокую для OLED-телевизораяркость, что делает его отличным вариантом как для ночных просмотров фильмов, так и для дневного просмотра спортивных соревнований. G5 также особенно хорошо подходит для игр, а его продуманный тонкий дизайн облегчает монтаж на стену.

Недавно TechRadar сравнил LG G5 с Samsung S95F и Sony Bravia 8 II, двумя другими флагманскими OLED-телевизорами 2025 года, и признал его лучшим среди трех моделей благодаря высокому общему качеству изображения в различных условиях освещения помещения.

Nintendo Switch 2

Игровая консоль Nintendo Switch 2 уникальна в своем роде Фото: Скриншот

Игровая консоль поступила в продажу 5 июля после многих лет постоянных утечек, слухов и домыслов. Это самая мощная портативная гибридная модель на сегодня, она получила существенный прирост производительности по сравнению с предшественницей 2017 года, имеет больший экран и удобнее ощущается в руках.

Кроме того, Nintendo Switch 2 может похвастаться целым рядом эксклюзивных возможностей. Например, обновленные контроллеры Joy-Con 2 можно перевернуть на бок и использовать как компьютерные мыши. Встроенный сервис GameChat заменяет популярные платформы для общения, такие как Discord. По мнению обозревателей, он работает хорошо и помогает сделать игровой процесс более социальным.

Вместе с консолью вышло и много игр для нее. Гоночный экшен Mario Kart World впервые вывел игровой процесс за пределы трассы, предлагая напряженные матчи на 24 игрока и огромные открытые миры для исследования. На Nintendo Switch 2 портировали ролевой экшн Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, весьма требовательный к "железу", и он продемонстрировал высокую производительность новой консоли.

Marshall Heston 120 Dolby Atmos

Marshall Heston 120 стал одним из лучших саундбаров на рынке Фото: Future

Для своего первого саундбара Marshall выбрала дизайн гитарных усилителей, которыми изначально прославилась, вплоть до позолоченных ручек громкости. Внешний вид понравится не всем, но вряд ли кто-то останется равнодушным к высочайшему качеству звучания, с которым ни один конкурент в этой отрасли пока не может сравниться.

5.1.2-канальный Heston 120 обеспечивает мощный звук Dolby Atmos и DTS:X, а басы весьма впечатляют как для панели, предлагающей "все в одном". Динамики отлично звучат как с Atmos, так и в режиме стерео, и немногие саундбары могут похвастаться тем же. Модель имеет для игр несколько портов HDMI 2.1 с пропускной способностью до 4K 144 Гц.

Apple MacBook Air (M4)

Ноутбук Apple MacBook Air (M4) пока является лучшим в 2025 году Фото: Скриншот

Лучший ноутбук из выпущенных в 2025 году по мнению редактора Tech Radar Марка Уилсона. Apple MacBook Air (M4) сочетает в себе отличную производительность, тонкий и легкий дизайн и конкурентоспособную цену, с которой конкурирующие производители просто не могут сравниться. В Украине стоимость 13-дюймовой версии стартует от 46 443 грн, а 15-дюймовой — от 48 872 грн.

MacBook Air 2025 года является кульминацией переосмысления линейки ноутбуков Apple, которая началась еще в 2020 году, когда компания отказалась от чипов Intel и начала производить собственные, часто называемые "Apple Silicon". В итоге новейший процессор M4 обеспечивает как отличную производительность, так и лучшую в отрасли эффективность, поскольку может работать несколько дней от без подзарядки батареи. Высокая автономность, надежная производительность, стильный дизайн и доступная цена делают его привлекательным для большинства людей.

Есть и неприятные моменты. Поскольку современные MacBook Air оказались очень успешными как с точки зрения критиков, так и с коммерческой, Apple отдает предпочтение стабильности и не желает существенно что-то менять в каждой новой модели. Как результат, MacBook Air с M4 не является серьезным шагом вперед по сравнению с моделью M3, а та, в свою очередь, не сильно отличалась от модели M2.

Bang & Olufsen Beosound A1 3rd Gen

Прошло 5 лет с момента выпуска предыдущей премиальной Bluetooth-колонки английского кекса пастельных тонов от компании B&O. По мнению экспертов, ожидание того стоило, ведь Beosound A1 третьего поколения дает прекрасный звук и позволяет гордиться такой покупке. Для своих размеров колонка демонстрирует неожиданно хорошую передачу низких частот и глубину. Модель не дешевая (18 900 грн), но стоит своих денег.

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