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Диджитал

Топовый чип "оживит" ваши гаджеты: разработчики пошли на неожиданный шаг (фото)

чипы для носимых устройств
Компания Qualcomm готовит сюрприз для пользователей | Фото: 9to5mac.com

Компания Qualcomm работает над новым чипом. Он предназначается для носимых устройств и будет отличаться от всех предыдущих разработок бренда.

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Отрасль смарт-часов на основе Wear OS в последнее время выглядит несколько заброшенной, отмечает androidauthority.com. После выпуска Snapdragon W5/+ Gen 1 в 2022 году Qualcomm не уделяла этой платформе никакого внимания, и новые чипы для носимых устройств разрабатывала только компания Samsung. Но теперь просочилась информация, что Qualcomm вернула носимые устройства в сферу своих интересов. Если она действительно создаст новый чип, это даст необходимый импульс новому поколению гаджетов на Wear OS.

новый чип для смарт-часов
Референсный дизайн Qualcomm Snapdragon Wear 4100

Так сложилось, что чипы Qualcomm для носимых устройств не получали такого же внимания к деталям, как модели смартфонов, отмечает издание. Зачастую это были уже существующие чипы смартфонов с небольшими модификациями, а некоторые из ранних референсных проектов, которые Qualcomm отдавала OEM-производителям, даже использовали немодифицированные чипы. То есть полностью индивидуальный дизайн никогда не был приоритетом для Qualcomm. Исключение составляли внешние чипы сопроцессора, но даже они были созданы максимально дешевым способом, с использованием большого количества готовых решений.

Но похоже, что Qualcomm теперь будет относиться к этой категории более серьезно. По информации инсайдеров, новый чип SW6100 под кодовым названием Aspen сейчас проходит стадию тестирования, и эксперты предполагают, что он будет называться W5 Gen 2 или W6 Gen 1.

Пока что о новом чипе известно мало, но изданию удалось выяснить, что он основан на техпроцессе TSMC, и это должно повысить эффективность платформы. А контроллер оперативной памяти был обновлён для поддержки LPDDR5X (тогда как W5 Gen 1 поддерживал только LPDDR4), что должно увеличить время автономной работы. Еще есть сопроцессор QCC6100, но о нем пока вообще нет никакой информации.

Авторы издания узнали и конфигурацию ядер процессора: 1 ядро ​​Arm Cortex-A78 + 4 ядра Arm Cortex-A55. Это довольно устаревшие модификации, но даже в таком виде это большой шаг вперед по сравнению с предыдущим поколением.

Дата выпуска нового чипа пока что тоже неизвестна, но эксперты предполагают, что, если чип все-таки поступит в производство, то его можно будет увидеть в смарт-часах на Wear OS уже в 2026 году.

Что касается знаменитого чипа Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, то уже осенью этого года может быть официально представлена его обновленная версия Snapdragon 8 Elite Gen 2. Причем презентация может состояться на месяц раньше запланированного — в сентябре вместо октября.

Также стадо известно, что смартфоны Samsung получат уникальный чип, который все изменит. Речь шла о том, что Qualcomm может использовать передовой 2-нм узел Samsung Foundry для чипсета Snapdragon 8 Elite 2.