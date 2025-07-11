Топовый чип "оживит" ваши гаджеты: разработчики пошли на неожиданный шаг (фото)

Компания Qualcomm работает над новым чипом. Он предназначается для носимых устройств и будет отличаться от всех предыдущих разработок бренда.

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Отрасль смарт-часов на основе Wear OS в последнее время выглядит несколько заброшенной, отмечает androidauthority.com. После выпуска Snapdragon W5/+ Gen 1 в 2022 году Qualcomm не уделяла этой платформе никакого внимания, и новые чипы для носимых устройств разрабатывала только компания Samsung. Но теперь просочилась информация, что Qualcomm вернула носимые устройства в сферу своих интересов. Если она действительно создаст новый чип, это даст необходимый импульс новому поколению гаджетов на Wear OS.

Референсный дизайн Qualcomm Snapdragon Wear 4100

Так сложилось, что чипы Qualcomm для носимых устройств не получали такого же внимания к деталям, как модели смартфонов, отмечает издание. Зачастую это были уже существующие чипы смартфонов с небольшими модификациями, а некоторые из ранних референсных проектов, которые Qualcomm отдавала OEM-производителям, даже использовали немодифицированные чипы. То есть полностью индивидуальный дизайн никогда не был приоритетом для Qualcomm. Исключение составляли внешние чипы сопроцессора, но даже они были созданы максимально дешевым способом, с использованием большого количества готовых решений.

Но похоже, что Qualcomm теперь будет относиться к этой категории более серьезно. По информации инсайдеров, новый чип SW6100 под кодовым названием Aspen сейчас проходит стадию тестирования, и эксперты предполагают, что он будет называться W5 Gen 2 или W6 Gen 1.

Пока что о новом чипе известно мало, но изданию удалось выяснить, что он основан на техпроцессе TSMC, и это должно повысить эффективность платформы. А контроллер оперативной памяти был обновлён для поддержки LPDDR5X (тогда как W5 Gen 1 поддерживал только LPDDR4), что должно увеличить время автономной работы. Еще есть сопроцессор QCC6100, но о нем пока вообще нет никакой информации.

Авторы издания узнали и конфигурацию ядер процессора: 1 ядро ​​Arm Cortex-A78 + 4 ядра Arm Cortex-A55. Это довольно устаревшие модификации, но даже в таком виде это большой шаг вперед по сравнению с предыдущим поколением.

Дата выпуска нового чипа пока что тоже неизвестна, но эксперты предполагают, что, если чип все-таки поступит в производство, то его можно будет увидеть в смарт-часах на Wear OS уже в 2026 году.

Что касается знаменитого чипа Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, то уже осенью этого года может быть официально представлена его обновленная версия Snapdragon 8 Elite Gen 2. Причем презентация может состояться на месяц раньше запланированного — в сентябре вместо октября.

Также стадо известно, что смартфоны Samsung получат уникальный чип, который все изменит. Речь шла о том, что Qualcomm может использовать передовой 2-нм узел Samsung Foundry для чипсета Snapdragon 8 Elite 2.