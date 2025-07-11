Топовий чип "оживить" ваші гаджети: розробники пішли на несподіваний крок (фото)

Компанія Qualcomm працює над новим чипом. Він призначається для переносних пристроїв і відрізнятиметься від усіх попередніх розробок бренду.

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Галузь смарт-годинників на основі Wear OS останнім часом виглядає дещо занедбаною, зазначає androidauthority.com. Після випуску Snapdragon W5/+ Gen 1 у 2022 році Qualcomm не приділяла цій платформі жодної уваги, і нові чіпи для носяться пристроїв розробляла тільки компанія Samsung. Але тепер просочилася інформація, що Qualcomm повернула переносні пристрої до сфери своїх інтересів. Якщо вона дійсно створить новий чип, це дасть необхідний імпульс новому поколінню гаджетів на Wear OS.

Референсний дизайн Qualcomm Snapdragon Wear 4100

Так склалося, що чіпи Qualcomm для переносних пристроїв не отримували такої ж уваги до деталей, як моделі смартфонів, зазначає видання. Найчастіше це були вже існуючі чіпи смартфонів з невеликими модифікаціями, а деякі з ранніх референсних проєктів, які Qualcomm віддавала OEM-виробникам, навіть використовували немодифіковані чіпи. Тобто повністю індивідуальний дизайн ніколи не був пріоритетом для Qualcomm. Виняток становили зовнішні чіпи співпроцесора, але навіть вони були створені максимально дешевим способом, з використанням великої кількості готових рішень.

Але схоже, що Qualcomm тепер ставитиметься до цієї категорії більш серйозно. За інформацією інсайдерів, новий чип SW6100 під кодовою назвою Aspen зараз проходить стадію тестування, і експерти припускають, що він буде називатися W5 Gen 2 або W6 Gen 1.

Поки що про новий чип відомо мало, але виданню вдалося з'ясувати, що він заснований на техпроцесі TSMC, і це має підвищити ефективність платформи. А контролер оперативної пам'яті був оновлений для підтримки LPDDR5X (тоді як W5 Gen 1 підтримував тільки LPDDR4), що має збільшити час автономної роботи. Ще є співпроцесор QCC6100, але про нього поки що взагалі немає жодної інформації.

Автори видання дізналися і конфігурацію ядер процесора: 1 ядро Arm Cortex-A78 + 4 ядра Arm Cortex-A55. Це доволі застарілі модифікації, але навіть у такому вигляді це великий крок уперед порівняно з попереднім поколінням.

Дата випуску нового чипа поки що теж невідома, але експерти припускають, що, якщо чип усе-таки надійде у виробництво, то його можна буде побачити в смарт-годинниках на Wear OS уже 2026 року.

Що стосується знаменитого чипа Snapdragon 8 Elite від Qualcomm, то вже восени цього року може бути офіційно представлена його оновлена версія Snapdragon 8 Elite Gen 2. Причому презентація може відбутися на місяць раніше запланованого — у вересні замість жовтня.

Також стало відомо, що смартфони Samsung отримають унікальний чіп, який все змінить. Йшлося про те, що Qualcomm може використовувати передовий 2-нм вузол Samsung Foundry для чипсета Snapdragon 8 Elite 2.