Ваш компьютер нагревается? Почему так бывает и что с этим нужно делать

Обычно пользователи при выборе компьютера обращают внимание на сильный процессор и мощную видеокарту. Это действительно две важнейших составляющих при сборке игрового ПК, но надо помнить и про другие компоненты, которые могут влиять на систему охлаждения.

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Хотя графические процессоры могут нагреваться во время определенных игр, обычно перегреву подвергается центральный процессор, пишет slashgear.com, и отмечает, что это может происходить даже при неполной загрузке компьютера.

Самый простой способ определить, перегревается ли ваш компьютер, — это осмотреть корпус и оценить воздушный поток. Тёплый воздух, выходящий из вытяжных вентиляторов, — это нормально, но, если корпус вашего компьютера не просто теплый, а уже горячий, то тут надо принять меры – например, настроить термодатчик, чтобы избежать долгосрочного повреждения компонентов.

Перегрев также приводит к падению FPS, замедлению и более длительным задержкам кадров, напоминает издание. Все это, конечно, сильно осложняет жизнь пользователю, тем более, если тот – фанат игр. В Windows есть механизм аварийного отключения, который срабатывает, если температура процессора достигает опасно высокого уровня. Но это лишь предотвращает немедленный выход процессора из строя, а не решает проблему перегрева в целом.

Измеряем температуру компьютера

Кроме замедления в играх и внезапных выключений, признаком перегрева компьютера является и регулярный разгон вентиляторов до максимальной скорости. Вы можете проверить температуру процессора через интерфейс BIOS, но это может не дать полной картины, учитывая, что в этом состоянии ваш компьютер практически не загружен. Можно скачать бесплатные утилиты для Windows — например, Core Temp для мониторинга температуры. Также можно настроить приложение на запуск при загрузке и даже закрепить удобный индикатор в системном трее (это часть панели задач в рабочем режиме, расположенная на экране рядом с часами).

Как правило, температура в режиме бездействия компьютера составляет от 35 до 50 градусов Цельсия. При высокой нагрузке температура процессора может подниматься до 85 градусов Цельсия, а некоторые процессоры могут нагреваться даже сильнее.

Компьютер нагрелся: что делать

Прежде всего, проверьте, нет ли препятствий, которые могут мешать воздушному потоку вашего ПК – например, не расположены ли другие предметы на столе слишком близко к вытяжным вентиляторам. Всё, что блокирует приточный воздух, также негативно влияет на температуру вашего компьютера. Периодическая безопасная очистка внутренних компонентов гаджета продлит общий срок службы.

Ситуацию может улучшить выбор правильной термопасты и её нанесение на процессор, особенно если вы уже меняли или переустанавливали кулер. Сам кулер тоже можно улучшить, заменив на более мощный.

Наконец, можно просто перенести ваш компьютер в сухое, прохладное и хорошо проветриваемое место.

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