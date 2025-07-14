Ваш комп'ютер нагрівається? Чому так буває і що з цим потрібно робити

Зазвичай користувачі під час вибору комп'ютера звертають увагу на сильний процесор і потужну відеокарту. Це справді дві найважливіші складові під час складання ігрового ПК, але треба пам'ятати і про інші компоненти, які можуть впливати на систему охолодження.

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Хоча графічні процесори можуть нагріватися під час певних ігор, зазвичай перегріву піддається центральний процесор, пише slashgear.com, і зазначає, що це може відбуватися навіть за неповного завантаження комп'ютера.

Найпростіший спосіб визначити, чи перегрівається ваш комп'ютер, — це оглянути корпус і оцінити повітряний потік. Тепле повітря, що виходить із витяжних вентиляторів, — це нормально, але, якщо корпус вашого комп'ютера не просто теплий, а вже гарячий, то тут треба вжити заходів — наприклад, налаштувати термодатчик, щоб уникнути довгострокового пошкодження компонентів.

Перегрів також призводить до падіння FPS, сповільнення і більш тривалих затримок кадрів, нагадує видання. Усе це, звісно, сильно ускладнює життя користувачеві, тим паче, якщо той — фанат ігор. У Windows є механізм аварійного вимкнення, який спрацьовує, якщо температура процесора досягає небезпечно високого рівня. Але це лише запобігає негайному виходу процесора з ладу, а не розв'язує проблему перегріву загалом.

Вимірюємо температуру комп'ютера

Крім уповільнення в іграх і раптових вимкнень, ознакою перегріву комп'ютера є і регулярний розгін вентиляторів до максимальної швидкості. Ви можете перевірити температуру процесора через інтерфейс BIOS, але це може не дати повної картини, враховуючи, що в цьому стані ваш комп'ютер практично не завантажений. Можна завантажити безкоштовні утиліти для Windows — наприклад, Core Temp для моніторингу температури. Також можна налаштувати додаток на запуск під час завантаження і навіть закріпити зручний індикатор у системному треї (це частина панелі завдань у робочому режимі, розташована на екрані поряд із годинником).

Як правило, температура в режимі бездіяльності комп'ютера становить від 35 до 50 градусів Цельсія. Під час високого навантаження температура процесора може підніматися до 85 градусів Цельсія, а деякі процесори можуть нагріватися навіть сильніше.

Комп'ютер нагрівся: що робити

Перш за все, перевірте, чи немає перешкод, які можуть заважати повітряному потоку вашого ПК — наприклад, чи не розташовані інші предмети на столі занадто близько до витяжних вентиляторів. Усе, що блокує припливне повітря, також негативно впливає на температуру вашого комп'ютера. Періодичне безпечне очищення внутрішніх компонентів гаджета подовжить загальний термін служби.

Ситуацію може поліпшити вибір правильної термопасти та її нанесення на процесор, особливо якщо ви вже міняли або перевстановлювали кулер. Сам кулер теж можна поліпшити, замінивши на потужніший.

Нарешті, можна просто перенести ваш комп'ютер у сухе, прохолодне і добре провітрюване місце.

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