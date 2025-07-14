Оставит США далеко позади: новая находка Китая может пошатнуть сферу аккумуляторов

В китайской провинции Хунань обнаружили огромное месторождение литиевой руды объемом 490 миллионов тонн. Это открытие может усилить влияние Пекина в мире.

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Литиевое месторождение, найденное в горнодобывающем районе Цзицзяошань в округе Линьву, также содержит другие минералы, такие как рубидий, вольфрам и олово, пишет CCTV со ссылкой местный Департамент природных ресурсов.

Открытие стало возможным благодаря достижениям в технологиях разведки и многолетним разведывательным работам Института исследования минеральных ресурсов провинции Хунань. По словам профессора Сюя Имина, обнаруженный запас лития обеспечит ресурсами город Чэньчжоу для развития его энергетической сферы.

В свою очередь Китайская геологическая служба при Министерстве природных ресурсов заявила, что запасы лития в стране выросли до 16,5% от общемировых. Таким образом Китай вышел на второе место в мировом рейтинге.

Открытие месторождения лития в Китае: какие будут последствия

Как отмечает портал Interesting Engineering, находка нового месторождения лития в Китае может "пошатнуть мировую игру поставок аккумуляторов для электромобилей". Кроме того, литий имеет критически важное значение в сфере мобильной связи и в системах накопления энергии.

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По данным издания, в 2022 году на Китай приходилось 76% мировых мощностей по производству литий-ионных аккумуляторов, что стало возможным благодаря инвестициям в добычу полезных ископаемых, производство катодов и анодов, а также сборку элементов, которые осуществлялись в течение двух десятилетий.

Напомним, ранее международная группа исследователей из Великобритании, Франции и Китая разработала новый метод извлечения лития, который может помочь удовлетворить растущий спрос на металлы, необходимые для аккумуляторов и возобновляемых источников энергии.

Фокус также писал о том, что американские исследователи разработали структуру на основе искусственного интеллекта, которая потенциально может ускорить разработку аккумуляторов следующего поколения.