Залишить США далеко позаду: нова знахідка Китаю може похитнути сферу акумуляторів

У китайській провінції Хунань виявили величезне родовище літієвої руди обсягом 490 мільйонів тонн. Це відкриття може посилити вплив Пекіну в світі.

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Літієве родовище, знайдене в гірничодобувному районі Цзіцзяошань в окрузі Ліньву, також містить інші мінерали, такі як рубідій, вольфрам та олово, пише CCTV з посиланням місцевий Департамент природних ресурсів.

Відкриття стало можливим завдяки досягненням у технологіях розвідки та багаторічним розвідувальним роботам Інституту дослідження мінеральних ресурсів провінції Хунань. За словами професора Сюя Іміна, виявлений запас літію забезпечить ресурсами місто Ченьчжоу для розвитку його енергетичної сфери.

Своєю чергою Китайська геологічна служба при Міністерстві природних ресурсів заявила, що запаси літію в країні зросли до 16,5% від загальносвітових. Таким чином Китай вийшов на друге місце у світовому рейтингу.

Відкриття родовища літію в Китаї: які будуть наслідки

Як зазначає портал Interesting Engineering, знахідка нового родовища літію в Китаї може "похитнути світову гру поставок акумуляторів для електромобілів". Окрім того, літій має критично важливе значення у сфері мобільного зв'язку та в системах накопичення енергії.

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За даними видання, у 2022 році на Китай припадало 76% світових потужностей з виробництва літій-іонних акумуляторів, що стало можливим завдяки інвестиціям у видобуток корисних копалин, виробництво катодів та анодів, а також збірку елементів, які здійснювалися протягом двох десятиліть.

Нагадаємо, раніше міжнародна група дослідників із Великої Британії, Франції та Китаю розробила новий метод вилучення літію, який може допомогти задовольнити зростаючий попит на метали, необхідні для акумуляторів і поновлюваних джерел енергії.

Фокус також писав про те, що американські дослідники розробили структуру на основі штучного інтелекту, яка потенційно може прискорити розробку акумуляторів наступного покоління.