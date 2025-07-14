В будущем аккумуляторы смартфонов наконец-то получат серьезные обновления: какие

К концу этого года аккумуляторы емкостью 7000 мАч станут гораздо более распространенными, и со следующего года их число будет только расти.

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Текущие ограничения кремниевых аккумуляторов вынуждают исследователей экспериментировать с новыми материалами и формами. Это позволит использовать батареи емкостью даже более 8000 мАч в стандартных телефонах, пишет phonearena.com.

Благодаря новым формам и стальным корпусам (для структурной поддержки) вполне вероятно, что мы недалеки от появления обычного смартфона потребительского уровня с аккумулятором емкостью 10 000 мАч. Новый Honor Power уже имеет аккумулятор емкостью 8000 мАч, а Honor X70 будет оснащен аккумулятором емкостью 8300 мАч при толщине корпуса всего 7,7–7,9 мм.

Похоже, что кремниевые аккумуляторы наконец-то добились значительного прогресса в увеличении емкости. Теперь Samsung, Apple и Google осталось только внедрить их в свои флагманские модели.

Существуют определенные нормативные ограничения, из-за которых эти компании не смогли угнаться за своими китайскими конкурентами. Однако, как сообщается, Samsung и Apple в настоящее время ведут исследования в области таких аккумуляторов, и, возможно, что пользователи увидят плоды их труда в ближайшем будущем.

Недавно выпущенный Samsung Galaxy Z Fold 7 имеет недостаток: аккумулятор емкостью 4400 мАч, как и у предшественника — Galaxy Z Fold 6. Этой емкость крайне мало в современных условиях использования гаджетов, когда они нужны буквально ежеминутно.

Эксперты надеются, что продолжающиеся исследования Samsung и Apple приведут к созданию кремниевых аккумуляторов с большей емкостью, но такой же надежностью, как у литий-ионных батарей старшего поколения.

Ранее мы писали, что Xiomi готовит два новых недорогих, но мощных смартфона. Xiaomi может осенью выпустить бюджетники Poco F8 Pro и Poco F8 Ultra как глобальные версии Redmi K90 и Redmi K90 Pro, пока доступные только в Китае.