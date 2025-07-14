Xiomi готовит два новых недорогих, но мощных смартфона: когда выйдут и чем удивят

Xiaomi может осенью выпустить недорогие смартфоны Poco F8 Pro и Poco F8 Ultra как глобальные версии Redmi K90 и Redmi K90 Pro, пока доступные только в Китае.

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Предварительные данные свидетельствуют о том, что Xiaomi также проведет ребрендинг серии Redmi K90 для международной аудитории. Об этом пишет сайт XiaomiTime, ссылаясь на предварительные данные из базы данных IMEI.

В настоящее время ожидается, что Redmi K90 и Redmi K90 Pro поступят в продажу этой осенью после презентации Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro в Китае. Судя по базе IMEI производитель уже начала разработку глобальных версий Redmi K90, но под брендом Poco.

Устройства, вероятно, будут продаваться под названиями Poco F8 Pro и Poco F8 Ultra, подобно выпущенным в 2024 году Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra (цена в Украине составляет от 18 900 и 27 000 грн соответственно). Стандартная версия Poco F8 может появиться в конце весны или начале лета 2026 года.

Согласно СМИ, Poco F8 Ultra и Redmi K90 Pro будут иметь модельные номера 25102PCBEG и 25102RKBEC, а внутренняя разработка будет осуществляться под кодовыми названиями "Myron" и P11U. Оба устройства работают на базе Snapdragon 8 Elite 2, устанавливая новый стандарт производительности в экосистеме Xiaomi. Эти модели позиционируются как прямые конкуренты флагманских смартфонов.

Xiaomi разрабатывает Redmi K90 и Poco F8 Pro под кодовым названием Annibale с внутренним обозначением "P11". Как показывают записи в базе, в настоящее время эти смартфоны имеют модельные номера 2510DRK44C и 2510DPC44G соответственно. Обе модели оснащены предыдущим поколением процессоров Snapdragon 8 Elite 1, который обеспечивает высокую производительность, но позволяет сэкономить.

Согласно недавно появившейся информации, партнерство Xiaomi и Leica завершилось, и устройства под брендом REDMI будет выпускаться без именитого партнера. В то же время, новинки могут получить камеры с более продвинутыми функциями. В случае с кобрендинговыми телефонами стоимость устройства, помимо лицензии на бренд, составляет 3–5 долларов. Таким образом, сотрудничество с известным брендом оказалось неэффективным с точки зрения затрат. Возможно, это еще один способ удешевить недорогие смартфоны REDMI.

Ранее писали, что Xiaomi выпустит смартфон Xiaomi Q200, который сможет всех удивить. По слухам, он получить второй дисплей.

Сообщали также, с какими смартфонами Xiaomi можно прощаться. Среди устаревших моделей, которые больше не получат обновлений, оказались много представителей бренда Redmi.