Xiomi готує два нових недорогих, але потужних смартфони: коли вийдуть і чим здивують

Xiaomi може восени випустити недорогі смартфони Poco F8 Pro і Poco F8 Ultra як глобальні версії Redmi K90 і Redmi K90 Pro, поки доступні тільки в Китаї.

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Попередні дані свідчать про те, що Xiaomi також проведе ребрендинг серії Redmi K90 для міжнародної аудиторії. Про це пише сайт XiaomiTime, посилаючись на попередні дані з бази даних IMEI.

Наразі очікується, що Redmi K90 і Redmi K90 Pro надійдуть у продаж цієї осені після презентації Xiaomi 16 і Xiaomi 16 Pro в Китаї. Судячи з бази IMEI виробник уже почав розробку глобальних версій Redmi K90, але під брендом Poco.

Пристрої, ймовірно, продаватимуться під назвами Poco F8 Pro і Poco F8 Ultra, подібно до випущених у 2024 році Poco F7 Pro і Poco F7 Ultra (ціна в Україні становить від 18 900 і 27 000 грн відповідно). Стандартна версія Poco F8 може з'явитися наприкінці весни або на початку літа 2026 року.

Згідно зі ЗМІ, Poco F8 Ultra і Redmi K90 Pro матимуть модельні номери 25102PCBEG і 25102RKBEC, а внутрішня розробка здійснюватиметься під кодовими назвами "Myron" і P11U. Обидва пристрої працюють на базі Snapdragon 8 Elite 2, встановлюючи новий стандарт продуктивності в екосистемі Xiaomi. Ці моделі позиціонуються як прямі конкуренти флагманських смартфонів.

Xiaomi розробляє Redmi K90 і Poco F8 Pro під кодовою назвою Annibale з внутрішнім позначенням "P11". Як показують записи в базі, наразі ці смартфони мають модельні номери 2510DRK44C і 2510DPC44G відповідно. Обидві моделі оснащені попереднім поколінням процесорів Snapdragon 8 Elite 1, який забезпечує високу продуктивність, але дозволяє заощадити.

Згідно з нещодавньою інформацією, партнерство Xiaomi і Leica завершилося, і пристрої під брендом REDMI будуть випускатися без іменитого партнера. Водночас, новинки можуть отримати камери з більш просунутими функціями. У випадку з кобрендинговими телефонами вартість пристрою, крім ліцензії на бренд, становить 3-5 доларів. Таким чином, співпраця з відомим брендом виявилася неефективною з точки зору витрат. Можливо, це ще один спосіб здешевити недорогі смартфони REDMI.

Раніше писали, що Xiaomi випустить смартфон Xiaomi Q200, який зможе всіх здивувати. З чуток, він отримає другий дисплей.

Повідомляли також, з якими смартфонами Xiaomi можна прощатися. Серед застарілих моделей, які більше не отримають оновлень, опинилися багато представників бренду Redmi.