Із цими телефонами Xiaomi можна прощатися: чому 12 популярних моделей доведеться відправити на смітник

Китайська компанія Xiaomi офіційно оновила свій список пристроїв EOL (End of Life). До цього списку потрапляють телефони, які більше не отримуватимуть оновлення програмного забезпечення.

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Цього разу серед "віджилих" опинилися смартфони, випущені у 2022 році, повідомляє xiaomitime.com. Ці моделі досягли завершення свого трирічного циклу оновлення.

В оновленому списку смартфонів Xiaomi, які залишаться без оновлень, опинилися такі пристрої:

Redmi 10 5G

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11E 5G

Redmi Note 11R

POCO M4 5G

POCO C40

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi K50i

POCO X4 GT

Redmi K40S

POCO F4

Спочатку очікувалося, що більшість телефонів зі списку отримають оновлення HyperOS 2, але підтримка завершилася з HyperOS 1 в якості останнього великого оновлення. Телефон POCO C40 завершив свій цикл на MIUI 13, а його останнє оновлення безпеки було випущено в 2024 році.

Тож більше для зазначених моделей не буде ні майбутніх оновлень Android і MIUI, ні оновлень безпеки. Проте, самими телефонами ще якийсь час можна продовжувати користуватися.

Раніше з'явилася інформація про смартфони Xiaomi, які безнадійно застаріли. Наприклад, вся серія Xiaomi 12 вже не отримає оновлення Android 16. Туди потрапили і старі моделі телефонів Poco F і Poco X, і гаджети Redmi Note (починаючи з Redmi Note 12 (LTE/5G), і серія планшетів Xiaomi Pad (Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 5 і моделі, старші за 5-ту версію).

Нагадаємо, Фокус писав, що цього місяця вийшов новий складаний телефон Xiaomi Mix Flip 2. Компанія заявила, що у нього найпотужніша батарея серед усіх смартфонів-"розкладачок".

Також стало відомо, що новий смартфон Xiaomi 16 може бути оснащений масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином він може стати першим телефоном з акумулятором такої ємності.

Варто зазначити, що і попередня модель Xiaomi 15 з акумулятором на 5400 мАг увійшла до списку смартфонів із найсильнішими батареями.

Між іншим, за підсумками першого кварталу 2025 року китайська Xiaomi стала найпопулярнішим брендом на ринку гаджетів. Її смарт-годинники і обігнали за популярністю навіть американську Apple.