С этими телефонами Xiaomi можно прощаться: почему 12 популярных моделей придется отправить на свалку

Китайская компания Xiaomi официально обновила свой список устройств EOL (End of Life). В этот список попадают телефоны, которые больше не будут получать обновления программного обеспечения.

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На этот раз среди «отживших» оказались смартфоны, выпущенные в 2022 году, сообщает xiaomitime.com. Эти модели достигли завершения своего трехлетнего цикла обновления.

В обновленном списке смартфонов Xiaomi, которые останутся без обновлений, оказались такие устройства:

Redmi 10 5G

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11E 5G

Redmi Note 11R

POCO M4 5G

POCO C40

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi K50i

POCO X4 GT

Redmi K40S

POCO F4

Изначально ожидалось, что большинство телефонов из списка получат обновление HyperOS 2, но поддержка завершилась с HyperOS 1 в качестве последнего крупного обновления. Телефон POCO C40 завершил свой цикл на MIUI 13, а его последнее обновление безопасности было выпущено в 2024 году.

Так что больше для указанных моделей не будет ни будущих обновлений Android и MIUI, ни обновлений безопасности. Тем не менее, самими телефонами еще какое-то время можно продолжать пользоваться.

Ранее появилась информация про смартфоны Xiaomi, которые безнадежно устарели. Например, вся серия Xiaomi 12 уже не получит обновления Android 16. Тула попали и старые модели телефонов Poco F и Poco X, и гаджеты Redmi Note (начиная с Redmi Note 12 (LTE/5G), и серия планшетов Xiaomi Pad (Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 5 и модели старше 5-й версии).

Напомним, Фокус писал, что в этом месяце вышел новый складной телефон Xiaomi Mix Flip 2. Компания заявила, что у него самая мощная батарея среди всех смартфонов-«раскладушек».

Также стало известно, что новый смартфон Xiaomi 16 может быть оснащен массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом он может стать первым телефоном с аккумулятором такой емкости.

Стоит отметить, что и предыдущая модель Xiaomi 15 с аккумулятором на 5400 мАч вошла в список смартфонов с самыми сильными батареями.

Между прочим, по итогам первого квартала 2025 года китайская Xiaomi стала самым популярным брендом на рынке гаджетов. Ее смарт-часы и обогнали по популярности даже американскую Apple.