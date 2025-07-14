У майбутньому акумулятори смартфонів нарешті отримають серйозні оновлення: які

До кінця цього року акумулятори ємністю 7000 мАг стануть набагато більш поширеними, і з наступного року їхня кількість тільки зростатиме.

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Поточні обмеження кремнієвих акумуляторів змушують дослідників експериментувати з новими матеріалами і формами. Це дасть змогу використовувати батареї ємністю навіть понад 8000 мАг у стандартних телефонах, пише phonearena.com.

Завдяки новим формам і сталевим корпусам (для структурної підтримки) цілком імовірно, що ми недалекі від появи звичайного смартфона споживчого рівня з акумулятором ємністю 10 000 мАг. Новий Honor Power вже має акумулятор ємністю 8000 мАг, а Honor X70 буде оснащений акумулятором ємністю 8300 мАг за товщини корпусу всього 7,7-7,9 мм.

Схоже, що кремнієві акумулятори нарешті домоглися значного прогресу в збільшенні ємності. Тепер Samsung, Apple і Google залишилося тільки впровадити їх у свої флагманські моделі.

Існують певні нормативні обмеження, через які ці компанії не змогли наздогнати своїх китайських конкурентів. Однак, як повідомляється, Samsung і Apple наразі ведуть дослідження в галузі таких акумуляторів, і, можливо, що користувачі побачать плоди їхньої праці в найближчому майбутньому.

Нещодавно випущений Samsung Galaxy Z Fold 7 має недолік: акумулятор ємністю 4400 мАг, як і в попередника — Galaxy Z Fold 6. Цієї ємності вкрай мало в сучасних умовах використання гаджетів, коли вони потрібні буквально щохвилини.

Експерти сподіваються, що триваючі дослідження Samsung і Apple приведуть до створення кремнієвих акумуляторів з більшою ємністю, але такою ж надійністю, як у літій-іонних батарей старшого покоління.

Раніше ми писали, що Xiomi готує два нових недорогих, але потужних смартфони. Xiaomi може восени випустити бюджетники Poco F8 Pro і Poco F8 Ultra як глобальні версії Redmi K90 і Redmi K90 Pro, поки доступні тільки в Китаї.