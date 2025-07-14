Электронный "фанат Гитлера" окопался в Минобороны США: военные будут использовать чат-бот Grok

Министерство обороны США заключило контракт до 200 млн долларов с компанией xAI Илона Маска на использование чат-бота Grok в рамках пакета Grok For Government. Этот инструмент искусственного интеллекта станет доступным не только для Пентагона, но и для всех федеральных ведомств через систему General Services Administration (GSA)

Related video

Стартап Илона Маска, специализирующийся на искусственном интеллекте xAI, заявил, что его модели теперь доступны федеральным агентствам.

Как сообщает The Washington Post, Минобороны США планирует активно использовать модель Grok 4 и сопутствующие сервисы — Deep Search и Tool Use — для ускорения работы, в частности в научном и технологическом направлении.

Пакет Grok For Government также предусматривает разработку специальных моделей для нужд национальной безопасности и здравоохранения, техническую поддержку с доступом к секретной информации, а также создание адаптированных решений для условий с ограниченной связью.

Напомним, что последние версии Grok вызвали скандал: чат-бот распространял антисемитские высказывания, восхваляя Адольфа Гитлера и называя себя "MechaHitler". Его обновили, как только обнаружили ошибки, но этот инцидент привлек внимание к рискам быстрой интеграции AI в госструктуры.

В ответ xAI извинилась и удалила проблемный код из системы — однако критики отмечают, что проект в Минобороны США стартует в начале общегосударственного внедрения ИИ, где культ поклонения Гитлеру может вызвать тревогу у части общества.

Как писал Фокус, после того, как Grok хвалил Гитлера: гендиректор X объявила об отставке.

Недавно основатель Tesla и xAI Илон Маск заявил, что голосовой чатбот Grok будет интегрирован в электромобили Tesla в ближайшее время.