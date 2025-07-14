Електронний "фанат Гітлера" окопався в Міноборони США: військові використовуватимуть чат-бот Grok

Міністерство оборони США уклало контракт до 200 млн доларів із компанією xAI Ілона Маска на використання чат‑бота Grok у рамках пакета Grok For Government. Цей інструмент штучного інтелекту стане доступним не лише для Пентагону, але й для всіх федеральних відомств через систему General Services Administration (GSA)

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Стартап Ілона Маска, що спеціалізується на штучному інтелекті xAI, заявив, що його моделі тепер доступні федеральним агентствам.

Як повідомляє The Washington Post, Міноборони США планує активно використовувати модель Grok 4 і супутні сервіси – Deep Search та Tool Use – для прискорення роботи, зокрема в науковому та технологічному напрямку.

Пакет Grok For Government також передбачає розробку спеціальних моделей для потреб національної безпеки та охорони здоров'я, технічну підтримку з доступом до секретної інформації, а також створення адаптованих рішень для умов з обмеженим зв’язком.

Нагадаємо, що останні версії Grok викликали скандал: чат-бот поширював антисемітські висловлювання, вихваляючи Адольфа Гітлера й називаючи себе "MechaHitler". Його оновили, щойно виявили помилки, але цей інцидент привернув увагу до ризиків швидкої інтеграції AI у держструктури .

У відповідь xAI вибачилась і вилучила проблемний код із системи – однак критики наголошують, що проєкт у Міноборони США стартує на початку загальнодержавного впровадження ШІ, де культ поклоніння Гітлеру може викликати тривогу в частини суспільства.

Як писав Фокус, після того, як Grok хвалив Гітлера: гендиректорка X оголосила про відставку.

Нещодавно засновник Tesla та xAI Ілон Маск заявив, що голосовий чатбот Grok буде інтегрований в електромобілі Tesla найближчим часом.