"Единственный шанс на победу": военный раскрыл, как и когда боевые роботы заменят пехоту ВСУ

Наземные роботизированные комплексы, которые уже производят в Украине, могут при определенных условиях полностью заменить пехотинцев на поле боя.

Related video

Боевые роботы могут быть единственным шансом Украины на победу в войне, учитывая критический дефицит живой силы. Своими мыслями на странице в Facebook поделился украинский военнослужащий Денис Гордиенко.

Он отметил, что наземные роботизированные комплексы могут быть оснащены различным оружием: пулеметами на турелях, гранатометами МК-19, противотанковыми управляемыми ракетами, РПГ всех модификаций и тому подобное. При наличии качественных камер, систем управления, поддержки БПЛА, отвалами для самостоятельного закапывания в грунт, хорошей маскировкой под местность и тепломаскировки пехотинцы могут не понадобиться.

"НРК может полностью заменить пехотинца!" — подчеркнул Денис Гордиенко — Враг нашел и уничтожил НРК? П*хуй! Это дешевле, чем наш боец! Это железо, которое мы можем клепать тысячами каждый день!".

Как отметил военный, один пехотинец обходится государству почти в 1,5 миллиона гривен в год — это только питание, одежда и содержание, не считая заработную плату, премии, обучение и вооружение. В случае гибели из бюджета также нужно выплатить компенсацию семье.

"Это невосполнимая потеря для страны. Этого не купить ни за какие деньги мира. Это жизнь тех, кого уже некем заменить. Ни для семьи, ни для страны во время войны", — высказался боец.

Между тем стоимость наземных дронов варьируется от 100 000 до около 20 000 долларов (где-то 837 000 грн). Она зависит от качества связи, функционала и наличия кодификации у производителя.

Военный напомнил, что Силам обороны Украины не хватает людей, в основном — пехотинцев. По его словам, на многих участках пехоты вообще нет, и фронт держат исключительно экипажи беспилотников, которые отражают штурмы россиян. В них входят и бывшие пехотинцы, разведчики и штурмовики, которые после ранений не могут выполнять некоторые задачи, но продолжают воевать.

Многие подразделения уже переходят на НРК. Например, полк беспилотных систем "К-2" использует роботов для эвакуации военных с поля боя. В 3 штурмовой бригаде провели первый штурм с использованием наземных дронов и даже взяли нескольких россиян в плен.

"Путь развития роботизированных беспилотных систем — это единственный шанс на победу! Пехоты больше не будет. Ее некем пополнять. Мотивации у свежемобилизованных "добровольцев 24-25 лет" нет. Все. Мы нуждаемся в системно новом подходе к войне. Мы в очередной раз должны стать первыми в мире по нестандартным инновациям в войне. У нас нет выбора и мы должны это сделать", — подытожил Денис Гордиенко.

Ранее стало известно, что бойцы ГУР с помощью робота "Ярость" атаковали россиян в Сумской области. Машина, вооруженная пулеметом, добралась до вражеских позиций и открыла огонь по оккупантам.

Писали также, что Силы обороны используют боевого робота "Легит". В частности, ударная модель оснащена гранатометами и предназначена для огневой поддержки штурмовых групп.