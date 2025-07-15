"Єдиний шанс на перемогу": військовий розкрив, як і коли бойові роботи замінять піхоту ЗСУ

Наземні роботизовані комплекси, які вже виробляють в Україні, можуть за певних умов повністю замінити піхотинців на полі бою.

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Бойові роботи можуть бути єдиним шансом України на перемогу у війні, враховуючи критичний дефіцит живої сили. Своїми думками на сторінці у Facebook поділився український військовослужбовець Денис Гордієнко.

Він зазначив, що наземні роботизовані комплекси можуть бути оснащені різною зброєю: кулеметами на турелях, гранатометами МК-19, протитанковими керованими ракетами, РПГ всіх модифікацій, тощо. За наявності якісних камер, систем керування, підтримки БПЛА, відвалами для самостійного закопування у ґрунт, хорошого маскуванням під місцевість та тепломаскування піхотинці можуть не знадобитися.

"НРК може повністю замінити піхотинця! — підкреслив Денис Гордієнко. — Ворог знайшов та знищив НРК? П*хуй! Це дешевше, ніж наш боєць! Це залізо, яке ми можемо клепати тисячами щодня!".

Як зазначив військовий, один піхотинець обходиться державі майже у 1,5 мільйона гривень на рік — це лише харчування, одяг та утримання, не враховуючи заробітну плату, премії, навчання та озброєння. У випадку загибелі із бюджету також потрібно виплатити компенсацію родині.

"Це непоправна втрата для країни.Цього не купити ні за які гроші світу. Це життя тих, кого вже немає ким замінити. Ні для сім'ї, ні для країни під час війни", — висловився боєць.

Тим часом вартість наземних дронів варіюється від 100 000 до близько 20 000 доларів (десь 837 000 грн). Вона залежить від якості зв'язку, функціоналу та наявності кодифікації у виробника.

Військовий нагадав, що Силам оборони України не вистачає людей, здебільшого — піхотинців. За його словами, на багатьох ділянках піхоти взагалі немає, і фронт тримають виключно екіпажі безпілотників, які відбивають штурми росіян. До них входять і колишні піхотинці, розвідники та штурмовики, які після поранень не можуть виконувати деякі завдання, але продовжують воювати.

Багато підрозділів вже переходять на НРК. Наприклад, полк безпілотних систем "К-2" використовує роботів для евакуації військових з поля бою. У 3 штурмовій бригаді провели перший штурм з використанням наземних дронів та навіть взяли кількох росіян у полон.

"Шлях розвитку роботизованих безпілотних систем — це єдиний шанс на перемогу! Піхоти більше не буде. Її немає ким поповнювати. Мотивації у свіжомобілізованих "добровольців 24-25 років" немає. Все. Ми потребуємо системно нового підходу до війни. Ми вкотре маємо стати першими в світі за нестандартними інноваціями у війні. В нас немає вибору і ми маємо це зробити", — підсумував Денис Гордієнко.

Раніше стало відомо, що бійці ГУР за допомогою робота "Лють" атакували росіян у Сумській області. Машина, озброєна кулеметом, дісталася до ворожих позицій та відкрила вогонь по окупантах.

Писали також, що Сили оборони використовують бойового робота "Легіт". Зокрема, ударна модель оснащена гранатометами і призначена для вогневої підтримки штурмових груп.