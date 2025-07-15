"Ты мой тайный агент": офицер США сливал секретные данные об Украине на сайте знакомств

Отставной офицер США Дэвид Слейтер, который имел допуск к секретной информации в Стратегическом командовании США на авиабазе Оффатт в Небраске, признался в передаче секретной информации о войне России против Украины на иностранной платформе онлайн-знакомств.

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64-летний Слейтер признал себя виновным по одному пункту обвинения перед федеральным судьей-магистратом в Омахе. Сейчас ему грозит от пяти до семи лет заключения, сообщает AP News.

В судебных документах сказано, что Слейтер работал в засекреченном помещении на базе примерно с августа 2021 года по апрель 2022 года. Он посещал брифинги о российско-украинской войне, которые были засекречены до уровня "совершенно секретно".

По признанию самого Слейтера, он рассказывал информацию, услышанную на этих брифингах, неназванному человеку, который представился женщиной, проживающей в Украине. Данные касались военных целей и российских военных возможностей.

"Собеседница из Украины" регулярно просила Слейтера предоставить секретную информацию. В одном сообщении она называла его "мой тайный информатор, любимый!". Другое она завершила словами: "Ты мой секретный агент. С любовью". В другом она написала: "Дэйв, я надеюсь, что завтра НАТО подготовит очень приятный "сюрприз" для Путина! Расскажешь мне?".

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Как отметила прокурор штата Небраска Лесли Вудс, бывший военный имел доступ к информации связанный с большой ответственностью, однако не выполнил своего долга защищать эту информацию, добровольно поделившись ею с неизвестным лицом в интернете.

"Подсудимый знал и имел основания полагать, что такая информация может быть использована во вред Соединенным Штатам или в пользу иностранного государства", — говорится в обвинительном акте.

Напомним, ранее военнослужащие французского флота подводных лодок с ядерным оружием случайно слили данные о патрулировании субмарин через фитнес-приложение Strava, отслеживающее спортивные достижения.