"Ти мій таємний агент": офіцер США зливав секретні дані про Україну на сайті знайомств

Відставний офіцер США Девід Слейтер, який мав допуск до секретної інформації в Стратегічному командуванні США на авіабазі Оффатт у Небрасці, зізнався у передачі секретної інформації про війну Росії проти України на іноземній платформі онлайн-знайомств.

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64-річний Слейтер визнав себе винним за одним пунктом звинувачення перед федеральним суддею-магістратом в Омасі. Наразі йому загрожує від п'яти до семи років ув'язнення, повідомляє AP News.

У судових документах сказано, що Слейтер працював у засекреченому приміщенні на базі приблизно з серпня 2021 року до квітня 2022 року. Він відвідував брифінги про російсько-українську війну, які були засекречені до рівня "цілком таємно".

За зізнанням самого Слейтера, він розповідав інформацію, почуту на цих брифінгах, неназваній людині, яка представилась жінкою, що проживає в Україні. Дані стосувались військових цілей та російських воєнних можливостей.

"Співрозмовниця з України" регулярно просила Слейтера надати секретну інформацію. В одному повідомленні вона називала його "мій таємний інформатор, коханий!". Інше вона завершила словами: "Ти мій секретний агент. З любов’ю". В іншому вона написала: "Дейве, я сподіваюся, що завтра НАТО підготує дуже приємний "сюрприз" для Путіна! Розповіси мені?".

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Як зазначила прокурор штату Небраска Леслі Вудс, колишній військовий мав доступ до інформації пов’язаний з великою відповідальністю, однак не виконав свого обов’язку захищати цю інформацію, добровільно поділившись нею з невідомою особою в інтернеті.

"Підсудний знав і мав підстави вважати, що така інформація може бути використана на шкоду Сполученим Штатам або на користь іноземної держави", — йдеться в обвинувальному акті.

Нагадаємо, раніше військовослужбовці французького флоту підводних човнів із ядерною зброєю випадково злили дані про патрулювання субмарин через фітнес-застосунок Strava, що відстежує спортивні досягнення.