Как выбрать смартфон, который будет работать годами: эксперты поделились своими секретами

Первое, с чего следует начать при выборе времени автономной работы, — это размер аккумулятора смартфона, говорят эксперты.

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Чем больше показатель миллиампер-часов (мАч) батареи телефона, тем дольше он работает. Кроме того, более емкий аккумулятор на старте продаж означает, что его хватит на целый день, несмотря на то, что он стареет и его максимальная емкость постепенно снижается, пишет androidauthority.com.

Однако крупные аккумуляторы требуют больше места, поэтому существует компромисс между желаемым размером телефона и его временем автономной работы. Тем не менее, передовые аккумуляторные технологии, такие как кремний-углеродные, позволяют увеличивать емкость без увеличения размера.

Хотя емкость батареи играет основную роль, существуют и другие характеристики смартфона, определяющие скорость его разрядки. Крупные дисплеи, мощные процессоры, беспроводные модемы и многое другое — все это влияет на энергопотребление. Более эффективные современные компоненты позволяют аккумулятору, казалось бы, небольшой емкости, прослужить дольше, чем можно было бы ожидать, поэтому не стоит списывать телефон со счетов только потому, что у него не самый большой аккумулятор по показателям емкости, уверяют специалисты.

Смартфон на зарядке Фото: Getty Images

На что обратить внимание при покупке смартфона

Большая емкость аккумулятора

В целом, 4000 мАч считается разумным базовым значением для умеренного использования в течение дня и запаса по мере старения телефона. 5000 мАч будет более комфортным для активных пользователей, в то время как смартфонов с емкостью, приближающейся к 6000 мАч или превышающей ее, должно хватить большинству пользователей на второй день использования.

Дисплеи LTPO

Дисплеи — одни из самых энергоемких потребителей заряда аккумулятора, особенно при максимальном уровне яркости и многократном обновлении контента в секунду. У OLED-дисплеев LTPO есть отличный способ экономить заряд: динамическая частота обновления. Снижая частоту обновления до 1 Гц, когда на экране ничего не отображается, дисплеи LTPO экономят заряд аккумулятора, не влияя на качество изображения. К счастью, большинство смартфонов высокого класса и многие телефоны среднего класса уже поддерживают эту технологию.

Эффективный процессор

Хотя здесь нет четкого правила, более компактные и передовые производственные процессы (измеряемые в нанометрах) позволяют создавать более эффективные процессоры, которые потребляют меньше энергии от аккумулятора. 3 нм — это новейший передовой техпроцесс, но 6 нм идеально подходит для менее требовательных и доступных чипсетов. Просто старайтесь избегать слишком старых решений в сочетании с небольшим аккумулятором.

Быстрая зарядка

Хотя большие аккумуляторы важны, даже самые большие не могут работать вечно. Быстрая зарядка может быстро восстановить ваш телефон. Мощность измеряется в ваттах, и она стоит того, чтобы ее иметь, но не стоит поддаваться шумихе вокруг 100-ваттной зарядки. 30–60 Вт часто бывает достаточно.

Ранее мы писали, что необычная батарея сделает гаджеты более безопасными. Литий-металлические аккумуляторы считаются перспективным решением благодаря своей мощности. Они способны хранить гораздо больше энергии, чем современные литий-ионные батареи, но при этом они подвержены большому риску перегреться и загореться.