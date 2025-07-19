Як обрати смартфон, який працюватиме роками: експерти поділилися своїми секретами

Перше, з чого слід почати при виборі часу автономної роботи, — це розмір акумулятора смартфона, кажуть експерти.

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Що більший показник міліампер-годин (мАг) батареї телефона, то довше він працює. Крім того, більш ємний акумулятор на старті продажів означає, що його вистачить на цілий день, незважаючи на те, що він старіє і його максимальна ємність поступово знижується, пише androidauthority.com.

Однак великі акумулятори вимагають більше місця, тому існує компроміс між бажаним розміром телефону і його часом автономної роботи. Проте, передові акумуляторні технології, такі як кремній-вуглецеві, дають змогу збільшувати ємність без збільшення розміру.

Хоча ємність батареї відіграє основну роль, існують й інші характеристики смартфона, що визначають швидкість його розрядки. Великі дисплеї, потужні процесори, бездротові модеми та багато іншого — все це впливає на енергоспоживання. Більш ефективні сучасні компоненти дають змогу акумулятору, здавалося б, невеликої ємності, прослужити довше, ніж можна було б очікувати, тож не варто списувати телефон з рахунків лише тому, що в нього не найбільший акумулятор за показниками ємності, запевняють фахівці.

Смартфон на зарядці Фото: Getty Images

На що звернути увагу під час купівлі смартфона

Велика ємність акумулятора

Загалом, 4000 мАг вважається розумним базовим значенням для помірного використання протягом дня та запасу в міру старіння телефону. 5000 мАг буде комфортнішим для активних користувачів, тоді як смартфонів з ємністю, що наближається до 6000 мАг або перевищує її, має вистачити більшості користувачів на другий день використання.

Дисплеї LTPO

Дисплеї — одні з найбільш енергоємних споживачів заряду акумулятора, особливо за максимального рівня яскравості та багаторазового оновлення контенту за секунду. У OLED-дисплеїв LTPO є чудовий спосіб економити заряд: динамічна частота оновлення. Знижуючи частоту оновлення до 1 Гц, коли на екрані нічого не відображається, дисплеї LTPO економлять заряд акумулятора, не впливаючи на якість зображення. На щастя, більшість смартфонів високого класу і багато телефонів середнього класу вже підтримують цю технологію.

Ефективний процесор

Хоча тут немає чіткого правила, компактніші та передовіші виробничі процеси (вимірювані в нанометрах) дають змогу створювати ефективніші процесори, які споживають менше енергії від акумулятора. 3 нм — це новітній передовий техпроцес, але 6 нм ідеально підходить для менш вимогливих і доступних чипсетів. Просто намагайтеся уникати занадто старих рішень у поєднанні з невеликим акумулятором.

Швидка зарядка

Хоча великі акумулятори важливі, навіть найбільші не можуть працювати вічно. Швидка зарядка може швидко відновити ваш телефон. Потужність вимірюється у ватах, і вона варта того, щоб її мати, але не варто піддаватися галасу навколо 100-ватної зарядки. 30-60 Вт часто буває достатньо.

Раніше ми писали, що незвичайна батарея зробить гаджети безпечнішими. Літій-металеві акумулятори вважаються перспективним рішенням завдяки своїй потужності. Вони здатні зберігати набагато більше енергії, ніж сучасні літій-іонні батареї, але водночас вони схильні до великого ризику перегрітися і спалахнути.