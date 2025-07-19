Як обрати смартфон, який працюватиме роками: експерти поділилися своїми секретами
Перше, з чого слід почати при виборі часу автономної роботи, — це розмір акумулятора смартфона, кажуть експерти.
Що більший показник міліампер-годин (мАг) батареї телефона, то довше він працює. Крім того, більш ємний акумулятор на старті продажів означає, що його вистачить на цілий день, незважаючи на те, що він старіє і його максимальна ємність поступово знижується, пише androidauthority.com.
Однак великі акумулятори вимагають більше місця, тому існує компроміс між бажаним розміром телефону і його часом автономної роботи. Проте, передові акумуляторні технології, такі як кремній-вуглецеві, дають змогу збільшувати ємність без збільшення розміру.
Хоча ємність батареї відіграє основну роль, існують й інші характеристики смартфона, що визначають швидкість його розрядки. Великі дисплеї, потужні процесори, бездротові модеми та багато іншого — все це впливає на енергоспоживання. Більш ефективні сучасні компоненти дають змогу акумулятору, здавалося б, невеликої ємності, прослужити довше, ніж можна було б очікувати, тож не варто списувати телефон з рахунків лише тому, що в нього не найбільший акумулятор за показниками ємності, запевняють фахівці.
На що звернути увагу під час купівлі смартфона
Велика ємність акумулятора
Загалом, 4000 мАг вважається розумним базовим значенням для помірного використання протягом дня та запасу в міру старіння телефону. 5000 мАг буде комфортнішим для активних користувачів, тоді як смартфонів з ємністю, що наближається до 6000 мАг або перевищує її, має вистачити більшості користувачів на другий день використання.
Дисплеї LTPO
Дисплеї — одні з найбільш енергоємних споживачів заряду акумулятора, особливо за максимального рівня яскравості та багаторазового оновлення контенту за секунду. У OLED-дисплеїв LTPO є чудовий спосіб економити заряд: динамічна частота оновлення. Знижуючи частоту оновлення до 1 Гц, коли на екрані нічого не відображається, дисплеї LTPO економлять заряд акумулятора, не впливаючи на якість зображення. На щастя, більшість смартфонів високого класу і багато телефонів середнього класу вже підтримують цю технологію.
Ефективний процесор
Хоча тут немає чіткого правила, компактніші та передовіші виробничі процеси (вимірювані в нанометрах) дають змогу створювати ефективніші процесори, які споживають менше енергії від акумулятора. 3 нм — це новітній передовий техпроцес, але 6 нм ідеально підходить для менш вимогливих і доступних чипсетів. Просто намагайтеся уникати занадто старих рішень у поєднанні з невеликим акумулятором.
Швидка зарядка
Хоча великі акумулятори важливі, навіть найбільші не можуть працювати вічно. Швидка зарядка може швидко відновити ваш телефон. Потужність вимірюється у ватах, і вона варта того, щоб її мати, але не варто піддаватися галасу навколо 100-ватної зарядки. 30-60 Вт часто буває достатньо.
Раніше ми писали, що незвичайна батарея зробить гаджети безпечнішими. Літій-металеві акумулятори вважаються перспективним рішенням завдяки своїй потужності. Вони здатні зберігати набагато більше енергії, ніж сучасні літій-іонні батареї, але водночас вони схильні до великого ризику перегрітися і спалахнути.