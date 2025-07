На смартфонах Android есть функции, о которых вы даже не подозревали: проверьте свой гаджет

Вы можете годами пользоваться своим смартфоном Android и пропускать некоторые его важные функции. Например, немногие знают, на что на самом деле способна клавиатура телефона.

Даже такое простое действие, как голосовой ввод, может вас удивить, пишет androidpolice.com. Один из авторов издания признается, что часто видел значок микрофона на клавиатуре и знал, что можно надиктовать текст, но при этом недооценивал, насколько мощным стал голосовой ввод.

Пунктуация голосом

Голосом уже можно ставить знаки препинания голосом. Тут все довольно просто: чтобы поставить точку, вы говорите «точка», чтобы обозначить запятую – «запятая», то же самое относится к восклицательным и вопросительным знакам.

Чтобы начать новую строку, скажите «новая строка», чтобы удалить последнее приложение, дайте команду «очистить», а произнесенное вами «очистить все» сотрет весь текст.

Правда, проговаривать вслух запятые и точки кажется несколько странным, и на последних моделях смартфонов Pixel голосовой ввод автоматически добавляет знаки препинания по мере произнесения.

Всемогущий пробел

Нажатие между буквами для исправления опечатки часто приводит к новым ошибкам, так как курсор редко оказывается в нужном месте. Используйте для более точного его перемещения клавишу пробела на клавиатуре: чтобы переместить курсор, проведите пальцем влево или вправо по клавише пробела.

Такой жест поддерживают большинство клавиатур. Между прочим, эта функция пригодится и при исправлении URL.

Долгое нажатие

Клавиатуры Android позволяют нажать и удерживать клавишу, чтобы увидеть скрытые символы. Это быстрый способ набрать такие символы, как @ или #, не переходя непосредственно на страницу символов.

Например, нажатие и удерживание клавиши с точкой добавляет дополнительные знаки препинания. Удерживание буквенных клавиш отображает цифры или специальные символы, в зависимости от раскладки клавиатуры.

Коды для словаря

Словарь вашей клавиатуры позволяет создавать собственные сочетания клавиш, которые можно заменить полными словами или фразами. Он работает как программируемая функция автокоррекции.

Например, автор издания добавил omw в качестве сокращения для On my way («Уже в пути»). Можно настроить сокращения для своего адреса, частых ответов на электронные письма, смайликов или любого длинного текста, который вам не хочется набирать повторно. Только используйте уникальные сочетания букв, чтобы они не срабатывали случайно в обычных словах.

Жест-удаление

Чтобы удалить несколько слов, достаточно провести пальцем влево от кнопки «Backspace» вместо многократного нажатия этой кнопки.

Пока вы не уберете палец, ничего не удалится. Если вы передумали во время исполнения жеста, можно уменьшить область удаления, проведя пальцем по экрану, прежде чем его отпустить.

Выделение текста

Нажмите и удерживайте первое слово, которое хотите выделить, а затем проведите пальцем по остальным словам нужного текстового фрагмента.

Этот метод гораздо быстрее, чем ручная корректировка маркеров начала и конца фрагмента. Он отлично подходит для копирования целых предложений из одной заметки в другую или для выборочного удаления фрагментов текста.

Заглавные буквы

Дважды коснитесь слова и нажмите кнопку Shift, чтобы сделать его заглавным. Затем нажмите Shift ещё раз. Это быстрый способ исправить заголовок, не перепечатывая его.

