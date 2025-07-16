Приложения следят за камерой вашего смартфона: как их найти и отключить

На современных смартфонах установлено огромное количество приложений. Все они удобны и функциональны, но многие из них получают доступ к камере телефона – а это может поставить под угрозу вашу конфиденциальность.

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Лучше сразу разобраться с такими приложениями, пишет slashgear.com и приводит в пример приложения, запрашивающие доступ к камере на iPhone.

Эксперты издания напоминают, что камера – это одна из самых конфиденциальных функций вашего смартфона. Если вы дадите приложению разрешение на доступ к камере, оно сможет использовать ее всякий раз, когда камера активна, потенциально фиксируя ваши фото и видео без вашего ведома или согласия.

При этом довольно легко забыть, скольким приложениям вы разрешили доступ к камере, поэтому их список может быть гораздо длиннее, чем вы думаете. Так что надо выяснить, какие именно приложения в данный момент имеют доступ к вашей камере.

Проверьте настройки вашего iPhone и оставьте разрешение на доступ к камере включенным лишь для тех приложений, которым вы доверяете. Список всех приложений, запрашивавших доступ к камере, можно найти в меню «Конфиденциальность и безопасность». Там же можно и отозвать разрешение для любого приложения, и восстановить его при необходимости.

Чтобы изменить разрешения камеры для определенных приложений, выполните такие действия:

Откройте приложение «Настройки» на вашем iPhone.

Прокрутите вниз и нажмите «Конфиденциальность и безопасность».

Нажмите «Камера».

Просмотрите список приложений, запрашивающих доступ к камере.

Чтобы включить или выключить доступ к камере, передвиньте переключатель рядом с каждым приложением.

Если переключатель зеленый, это означает, что у приложения есть разрешение на использование вашей камеры, когда она открыта.

Если приложения нет в списке, это означает, что оно не запрашивало доступ к камере.

Еще можно проверить «Пункт управления» (там вверху появится сообщение, если приложение недавно использовало камеру).

Ранее Фокус писал, как понять, что телефон прослушивают. Одним из признаков такой прослушки может быть нагрев и быстрая разрядка батареи.

Также стало известно, что ваш смартфон может следить за вами. Однако в том случае камера оказалась ни при чем – гораздо большие риски создают определенные приложения (например, китайский TikTok).