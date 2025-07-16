Застосунки стежать за камерою вашого смартфона: як їх знайти і відключити

На сучасних смартфонах встановлено величезну кількість додатків. Усі вони зручні та функціональні, але багато хто з них отримують доступ до камери телефону — а це може поставити під загрозу вашу конфіденційність.

Related video

Краще одразу розібратися з такими додатками, пише slashgear.com і наводить як приклад додатки, що запитують доступ до камери на iPhone.

Експерти видання нагадують, що камера — це одна з найбільш конфіденційних функцій вашого смартфона. Якщо ви дасте застосунку дозвіл на доступ до камери, він зможе використовувати її щоразу, коли камера активна, потенційно фіксуючи ваші фото і відео без вашого відома або згоди.

При цьому досить легко забути, скільком додаткам ви дозволили доступ до камери, тому їхній список може бути набагато довшим, ніж ви думаєте. Тож треба з'ясувати, які саме додатки наразі мають доступ до вашої камери.

Перевірте налаштування вашого iPhone і залиште дозвіл на доступ до камери увімкненим лише для тих додатків, яким ви довіряєте. Список усіх застосунків, які запитували доступ до камери, можна знайти в меню "Конфіденційність і безпека". Там же можна і відкликати дозвіл для будь-якого додатка, і відновити його за необхідності.

Щоб змінити дозволи камери для певних додатків, виконайте такі дії:

Відкрийте додаток "Налаштування" на вашому iPhone.

Прокрутіть вниз і натисніть "Конфіденційність і безпека".

Натисніть "Камера".

Перегляньте список додатків, які запитують доступ до камери.

Щоб увімкнути або вимкнути доступ до камери, пересуньте перемикач поруч із кожним додатком.

Якщо перемикач зелений, це означає, що програма має дозвіл на використання вашої камери, коли вона відкрита.

Якщо додатка немає в списку, це означає, що він не запитував доступ до камери.

Ще можна перевірити "Пункт управління" (там угорі з'явиться повідомлення, якщо застосунок нещодавно використовував камеру).

Раніше Фокус писав, як зрозуміти, що телефон прослуховують. Однією з ознак такого прослуховування може бути нагрівання і швидка розрядка батареї.

Також стало відомо, що ваш смартфон може стежити за вами. Однак у тому випадку камера виявилася ні до чого — набагато більші ризики створюють певні додатки (наприклад, китайський TikTok).