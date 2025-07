На смартфонах Android є функції, про які ви навіть не підозрювали: перевірте свій гаджет

Ви можете роками користуватися своїм смартфоном Android і пропускати деякі його важливі функції. Наприклад, мало хто знає, на що насправді здатна клавіатура телефону.

Навіть така проста дія, як голосове введення, може вас здивувати, пише androidpolice.com. Один з авторів видання зізнається, що часто бачив значок мікрофона на клавіатурі і знав, що можна надиктувати текст, але при цьому недооцінював, наскільки потужним стало голосове введення.

Пунктуація голосом

Голосом уже можна ставити розділові знаки голосом. Тут усе доволі просто: щоб поставити крапку, ви говорите "крапка", щоб позначити кому — "кома", те саме стосується знаків оклику і запитання.

Щоб почати новий рядок, скажіть "новий рядок", щоб видалити останній застосунок, дайте команду "очистити", а вимовлене вами "очистити все" зітре весь текст.

Щоправда, проговорювати вголос коми і крапки здається дещо дивним, і на останніх моделях смартфонів Pixel голосове введення автоматично додає розділові знаки в міру вимовляння.

Всемогутній пробіл

Натискання між буквами для виправлення помилки часто призводить до нових помилок, оскільки курсор рідко опиняється в потрібному місці. Використовуйте для точнішого його переміщення клавішу пробілу на клавіатурі: щоб перемістити курсор, проведіть пальцем ліворуч або праворуч по клавіші пробілу.

Такий жест підтримують більшість клавіатур. Між іншим, ця функція стане в пригоді і під час виправлення URL.

Довге натискання

Клавіатури Android дають змогу натиснути й утримувати клавішу, щоб побачити приховані символи. Це швидкий спосіб набрати такі символи, як @ або #, не переходячи безпосередньо на сторінку символів.

Наприклад, натискання й утримування клавіші з крапкою додає додаткові розділові знаки. Утримування буквених клавіш відображає цифри або спеціальні символи, залежно від розкладки клавіатури.

Коди для словника

Словник вашої клавіатури дає змогу створювати власні поєднання клавіш, які можна замінити повними словами або фразами. Він працює як програмована функція автокорекції.

Наприклад, автор видання додав omw як скорочення для On my way ("Уже в дорозі"). Можна налаштувати скорочення для своєї адреси, частих відповідей на електронні листи, смайликів або будь-якого довгого тексту, який вам не хочеться набирати повторно. Тільки використовуйте унікальні поєднання букв, щоб вони не спрацьовували випадково у звичайних словах.

Жест-видалення

Щоб видалити кілька слів, достатньо провести пальцем ліворуч від кнопки "Backspace" замість багаторазового натискання цієї кнопки.

Поки ви не приберете палець, нічого не видалиться. Якщо ви передумали під час виконання жесту, можна зменшити область видалення, провівши пальцем по екрану, перш ніж його відпустити.

Виділення тексту

Натисніть і утримуйте перше слово, яке хочете виділити, а потім проведіть пальцем по інших словах потрібного текстового фрагмента.

Цей метод набагато швидший, ніж ручне коригування маркерів початку і кінця фрагмента. Він чудово підходить для копіювання цілих речень з однієї замітки в іншу або для вибіркового видалення фрагментів тексту.

Великі літери

Двічі торкніться слова і натисніть кнопку Shift, щоб зробити його заголовним. Потім натисніть Shift ще раз. Це швидкий спосіб виправити заголовок, не передруковуючи його.

