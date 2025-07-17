Как проверить слух через AirPods: в украинцев появилась новая функция в IPhone
AirPods Pro 2 получили поддержку функций для проверки слуха и компенсации его потери. Пользователи могут провести тест прямо на iPhone и активировать улучшение звука в соответствии со своим уровнем слуха.
Apple расширила доступность функций проверки слуха и поддержки слуховых аппаратов в AirPods Pro 2 — теперь они официально доступны и в Украине. Это стало возможным с обновлением iOS 18.1 и iPadOS 18.1, что открывает новые возможности для пользователей, которые беспокоятся о своем слухе, сообщает MacRumors.
Как работает тест слуха в AirPods Pro 2
Подключив AirPods Pro 2 к iPhone или iPad с соответствующим обновлением, пользователи могут пройти слуховой тест прямо дома. Процедура подобна той, которую проводят отоларингологи: в оба уха воспроизводятся звуковые сигналы на разных частотах — 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц и 4 кГц. Человек должен нажимать на экран, когда слышит звук.
Результаты анализируются автоматически:
- До 25 dBHL — нормальный слух
- 26-40 dBHL — легкое снижение слуха
- 41-60 dBHL — умеренное
- 61-80 dBHL — сильное
- Более 80 dBHL — глубокая потеря слуха
Слуховой аппарат в наушниках: как это работает
В случае обнаружения снижения слуха, Apple предлагает активировать функцию "Слуховой аппарат" в AirPods Pro 2. Она позволяет наушникам подстраивать звучание в соответствии с результатами теста: усиливаются те частоты, которые человек слышит хуже. Также доступна функция Media Assist — она корректирует громкость музыки, видео и звонков для лучшего восприятия.
В каких странах доступен тест слуха через AirPods
Кроме Украины, новые функции также стали доступны в:
- Израиле
- Индонезии
- Таиланде
- Вьетнаме
- Казахстане
- Сербии
- Молдове
- Палестинских территориях
- и других странах.
Напомним, в ноябре 2024 года исследователи проверили, как работает новая функция выявления возможных недостатков слуха AirPods Pro 2. Результаты проверки почти на 100% совпали с данными, которые получили на диагностической аппаратуре в научном центре.
Фокус также писал, что компания Apple планирует добавить в AirPods возможность перевода иностранного языка в режиме реального времени.