Как проверить слух через AirPods: в украинцев появилась новая функция в IPhone

AirPods Pro 2 получили поддержку функций для проверки слуха и компенсации его потери. Пользователи могут провести тест прямо на iPhone и активировать улучшение звука в соответствии со своим уровнем слуха.

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Apple расширила доступность функций проверки слуха и поддержки слуховых аппаратов в AirPods Pro 2 — теперь они официально доступны и в Украине. Это стало возможным с обновлением iOS 18.1 и iPadOS 18.1, что открывает новые возможности для пользователей, которые беспокоятся о своем слухе, сообщает MacRumors.

Как работает тест слуха в AirPods Pro 2

Подключив AirPods Pro 2 к iPhone или iPad с соответствующим обновлением, пользователи могут пройти слуховой тест прямо дома. Процедура подобна той, которую проводят отоларингологи: в оба уха воспроизводятся звуковые сигналы на разных частотах — 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц и 4 кГц. Человек должен нажимать на экран, когда слышит звук.

Результаты анализируются автоматически:

До 25 dBHL — нормальный слух

26-40 dBHL — легкое снижение слуха

41-60 dBHL — умеренное

61-80 dBHL — сильное

Более 80 dBHL — глубокая потеря слуха

Слуховой аппарат в наушниках: как это работает

В случае обнаружения снижения слуха, Apple предлагает активировать функцию "Слуховой аппарат" в AirPods Pro 2. Она позволяет наушникам подстраивать звучание в соответствии с результатами теста: усиливаются те частоты, которые человек слышит хуже. Также доступна функция Media Assist — она корректирует громкость музыки, видео и звонков для лучшего восприятия.

В каких странах доступен тест слуха через AirPods

Кроме Украины, новые функции также стали доступны в:

Израиле

Индонезии

Таиланде

Вьетнаме

Казахстане

Сербии

Молдове

Палестинских территориях

и других странах.

Напомним, в ноябре 2024 года исследователи проверили, как работает новая функция выявления возможных недостатков слуха AirPods Pro 2. Результаты проверки почти на 100% совпали с данными, которые получили на диагностической аппаратуре в научном центре.

Фокус также писал, что компания Apple планирует добавить в AirPods возможность перевода иностранного языка в режиме реального времени.