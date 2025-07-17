Як перевірити слух через AirPods: в українців з'явилась нова функція в IPhone

AirPods Pro 2 отримали підтримку функцій для перевірки слуху та компенсації його втрати. Користувачі можуть провести тест прямо на iPhone та активувати покращення звуку відповідно до свого рівня слуху.

Related video

Apple розширила доступність функцій перевірки слуху та підтримки слухових апаратів у AirPods Pro 2 — тепер вони офіційно доступні і в Україні. Це стало можливим з оновленням iOS 18.1 та iPadOS 18.1, що відкриває нові можливості для користувачів, які турбуються про свій слух, повідомляє MacRumors.

Як працює тест слуху в AirPods Pro 2

Підключивши AirPods Pro 2 до iPhone або iPad з відповідним оновленням, користувачі можуть пройти слуховий тест прямо вдома. Процедура подібна до тієї, яку проводять отоларингологи: в обидва вуха відтворюються звукові сигнали на різних частотах — 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц та 4 кГц. Людина повинна натискати на екран, коли чує звук.

Результати аналізуються автоматично:

До 25 dBHL — нормальний слух

26–40 dBHL — легке зниження слуху

41–60 dBHL — помірне

61–80 dBHL — сильне

Понад 80 dBHL — глибока втрата слуху

Слуховий апарат у навушниках: як це працює

У разі виявлення зниження слуху, Apple пропонує активувати функцію "Слуховий апарат" в AirPods Pro 2. Вона дозволяє навушникам підлаштовувати звучання відповідно до результатів тесту: посилюються ті частоти, які людина чує гірше. Також доступна функція Media Assist — вона коригує гучність музики, відео та дзвінків для кращого сприйняття.

В яких країнах доступний тест слуху через AirPods

Окрім України, нові функції також стали доступними в:

Ізраїлі

Індонезії

Таїланді

В'єтнамі

Казахстані

Сербії

Молдові

Палестинських територіях

та інших країнах.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року дослідники перевірили, як працює нова функція виявлення можливих вад слуху AirPods Pro 2. Результати перевірки майже на 100% збіглися з даними, які отримали на діагностичній апаратурі у науковому центрі.

Фокус також писав, що компанія Apple планує додати в AirPods можливість перекладу іноземної мови в режимі реального часу.