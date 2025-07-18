Не стоит покупать смартфоны дороже 500 долларов: эксперты назвали 5 причин (фото)

Популярные смартфоны невероятно дороги. Базовая модель Galaxy S25 стоит от 800 долларов, а Ultra — от 1300 долларов, а новейший Galaxy Z Fold 7 стоит еще дороже — 2000 долларов. Но стоит ли за них столько платить?

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Эксперты считают, что оправданной ценой для современного смартфона являются 500 долларов. Большинство современных телефонов среднего класса обладают более чем достаточной производительностью для пользователей, пишут они на страницах издания androidauthority.com.

Производительность "бюджетников" не хуже, чем у флагманов

Специалисты ставят в пример модель Pixel 9a, которая стоит 500 долларов и оснащена процессором Tensor G4 – тем же чипсетом, что и остальные модели серии Pixel 9, включая Pixel 9 Pro Fold за 1800 долларов. В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти этот телефон справится со всеми задачами.

Похожая ситуация и с некоторыми другими телефонами в этом ценовом диапазоне. К ним относятся Galaxy S24 FE, OnePlus 13R, Nothing Phone 3a Pro, Xiaomi 14T и Galaxy A56. Некоторые из них были выпущены по цене чуть выше 500 долларов, но они часто продаются со скидками.

Камеры отлично справляются со съемкой

Смартфон за 500 долларов отлично справляется с фото и видео, если он оснащен двумя сенсорами на задней панели. Pixel 9a, к примеру, также предлагает множество функций Google AI, включая Magic Editor, который убирает случайных людей и объекты со снимков.

Камеры смартфонов среднего ценового диапазона от Samsung и различных китайских брендов впечатлили специалистов качеством изображения по сравнению с ценой. Конечно, у них может не быть некоторых функций, которые доступны в премиальных телефонах, и, возможно, придется довольствоваться двумя задними камерами вместо трех, но с этим можно смириться, если это позволит сэкономить.

Смартфон Galaxy A56 Фото: galaxus.de

Обновления ПО, как у флагманов

Многие смартфоны за 500 долларов предлагают те же гарантии на ПО, что и телефоны стоимостью до 2000 долларов. Например, Pixel 9a обещают 7 лет обновлений ОС и безопасности, как и остальные модели серии Pixel 9. Аналогичная история с Galaxy S24 FE, а для Galaxy A56 срок обновления снижен до 6 лет.

Единственный потенциальный недостаток телефонов Samsung — обновления иногда могут появляться с задержкой. Когда компания начинает выпускать последнюю версию Android, премиальные телефоны получают их первыми, а "бюджетники" — в последнюю очередь.

Наличие премиальных функций

Конечно, качество сборки может быть немного ниже, поскольку у телефонов в бюджетном ценовом диапазоне обычно пластиковые задние панели вместо стеклянных. Однако многие из них имеют степень защиты IP, которая защищает устройство от воды и пыли. В их числе Pixel 9a, который также поддерживает беспроводную зарядку. Кроме того, есть дисплей с частотой обновления 120 Гц для более плавного просмотра.

Samsung S24 FE также обладает всеми этими функциями. A56 тоже, но он лишен беспроводной зарядки. Более дешевые телефоны, такие как Nothing Phone 3a Pro, идут на дополнительные "жертвы", например, уровень водонепроницаемости снижен с IP68 до IP64, что означает, что они выдерживают только брызги воды.

Смартфоны серии Xiaomi 14T Фото: cnet.com

Хорошее время автономной работы

Можно подумать, что более дешевый телефон будет работать хуже, чем дорогой, но это неправда. В большинстве случаев время автономной работы примерно такое же, а в некоторых даже лучше, пишут авторы

Например, бюджетный телефон Pixel 9a. Он оснащен 6,3-дюймовым дисплеем и аккумулятором емкостью 5100 мАч. Для сравнения, более дорогой Pixel 9 имеет такой же размер дисплея, но меньший аккумулятор емкостью 4700 мАч.

Еще есть премиальный Pixel 9 Pro XL с большим экраном (6,8 дюйма) и меньшей батареей емкостью 5060 мАч. А учитывая, что у этого телефона более мощный процессор, что сказывается на времени автономной работы, Pixel 9a выходит на первое место как лучший вариант по времени автономной работы.

Samsung Galaxy S24 FE тоже имеет хорошие показатели автономности и по скидке его можно найти по цене, которая чуть-чуть превышает 500 долларов. A56 — тоже отличный телефон в плане работы батареи.

Ранее мы писали, что обновление ОС Android исправит ошибки на популярных смартфонах. Компания Google выпустила третью бета-версию первого квартального выпуска Android 16. Это обновление получило название Android 16 QPR1 Beta 3, и оно поможет справиться с ошибками на совместимых с ним смартфонах Pixel.