Не варто купувати смартфони дорожче ніж 500 доларів: експерти назвали 5 причин (фото)

Популярні смартфони неймовірно дорогі. Базова модель Galaxy S25 коштує від 800 доларів, а Ultra — від 1300 доларів, а новітній Galaxy Z Fold 7 коштує ще дорожче — 2000 доларів. Але чи варто за них стільки платити?

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Експерти вважають, що виправданою ціною для сучасного смартфона є 500 доларів. Більшість сучасних телефонів середнього класу мають більш ніж достатню продуктивність для користувачів, пишуть вони на сторінках видання androidauthority.com.

Продуктивність "бюджетників" не гірша, ніж у флагманів

Фахівці ставлять за приклад модель Pixel 9a, яка коштує 500 доларів і оснащена процесором Tensor G4 — тим самим чипсетом, що й інші моделі серії Pixel 9, зокрема Pixel 9 Pro Fold за 1800 доларів. У поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті цей телефон впорається з усіма завданнями.

Схожа ситуація і з деякими іншими телефонами в цьому ціновому діапазоні. До них належать Galaxy S24 FE, OnePlus 13R, Nothing Phone 3a Pro, Xiaomi 14T і Galaxy A56. Деякі з них були випущені за ціною трохи вище 500 доларів, але вони часто продаються зі знижками.

Камери відмінно справляються зі зйомкою

Смартфон за 500 доларів відмінно справляється з фото і відео, якщо він оснащений двома сенсорами на задній панелі. Pixel 9a, наприклад, також пропонує безліч функцій Google AI, включно з Magic Editor, який прибирає випадкових людей і об'єкти зі знімків.

Камери смартфонів середнього цінового діапазону від Samsung і різних китайських брендів вразили фахівців якістю зображення порівняно з ціною. Звичайно, у них може не бути деяких функцій, які доступні в преміальних телефонах, і, можливо, доведеться задовольнятися двома задніми камерами замість трьох, але з цим можна змиритися, якщо це дасть змогу заощадити.

Смартфон Galaxy A56 Фото: galaxus.de

Оновлення ПЗ, як у флагманів

Багато смартфонів за 500 доларів пропонують ті ж гарантії на ПЗ, що і телефони вартістю до 2000 доларів. Наприклад, Pixel 9a обіцяють 7 років оновлень ОС і безпеки, як і інші моделі серії Pixel 9. Аналогічна історія з Galaxy S24 FE, а для Galaxy A56 термін оновлення знижено до 6 років.

Єдиний потенційний недолік телефонів Samsung — оновлення іноді можуть з'являтися із затримкою. Коли компанія починає випускати останню версію Android, преміальні телефони отримують їх першими, а "бюджетники" — в останню чергу.

Наявність преміальних функцій

Звичайно, якість збірки може бути трохи нижчою, оскільки у телефонів у бюджетному ціновому діапазоні зазвичай пластикові задні панелі замість скляних. Однак багато хто з них мають ступінь захисту IP, яка захищає пристрій від води і пилу. Серед них Pixel 9a, який також підтримує бездротову зарядку. Крім того, є дисплей з частотою оновлення 120 Гц для більш плавного перегляду.

Samsung S24 FE також має всі ці функції. A56 теж, але він позбавлений бездротової зарядки. Дешевші телефони, як-от Nothing Phone 3a Pro, йдуть на додаткові "жертви", наприклад, рівень водонепроникності знижено з IP68 до IP64, що означає, що вони витримують лише бризки води.

Смартфони серії Xiaomi 14T Фото: cnet.com

Хороший час автономної роботи

Можна подумати, що дешевший телефон працюватиме гірше, ніж дорогий, але це неправда. У більшості випадків час автономної роботи приблизно такий самий, а в деяких навіть кращий, пишуть автори

Наприклад, бюджетний телефон Pixel 9a. Він оснащений 6,3-дюймовим дисплеєм та акумулятором ємністю 5100 мАг. Для порівняння, дорожчий Pixel 9 має такий самий розмір дисплея, але менший акумулятор ємністю 4700 мАг.

Ще є преміальний Pixel 9 Pro XL з більшим екраном (6,8 дюйма) і меншою батареєю ємністю 5060 мАг. А враховуючи, що у цього телефону потужніший процесор, що позначається на часі автономної роботи, Pixel 9a виходить на перше місце як найкращий варіант за часом автономної роботи.

Samsung Galaxy S24 FE теж має хороші показники автономності та зі знижкою його можна знайти за ціною, яка трохи перевищує 500 доларів. A56 — теж чудовий телефон у плані роботи батареї.

Раніше ми писали, що оновлення ОС Android виправить помилки на популярних смартфонах. Компанія Google випустила третю бета-версію першого квартального випуску Android 16. Це оновлення отримало назву Android 16 QPR1 Beta 3, і воно допоможе впоратися з помилками на сумісних із ним смартфонах Pixel.