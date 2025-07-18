Эксперты "разнесли" самый прочный смартфон: что им не понравилось (фото)

Вышедший этим летом Fairphone Gen 6 еще недавно называли чудом техники благодаря его долговечности и легкости в ремонте. Но, похоже, восторги пошли на спад.

Related video

Эксперты высказывают опасения насчет безопасности Fairphone, сообщает androidauthority.com. Сначала замечания касались поставок этого телефона в США, где он работает с операционной системой /e/OS без поддержки Google вместо традиционной ОС Android.

Представители платформы Android GrapheneOS сделали несколько довольно тревожных заявлений относительно Fairphone Gen 6, работающего под управлением /e/OS. В частности, эксперты заявили, что такие устройства Fairphone «значительно отстают» от проекта Android Open Source Project в плане обновлений ОС и браузеров. Также специалисты утверждают, что /e/OS «отключает или парализует» важные функции защиты конфиденциальности и безопасности.

Но потом оказалось, что и стандартный Fairphone Gen 6 не избежал критики.

Fairphone 6 раскритиковали за уязвимость Фото: androidauthority.com

«Fairphone 6 не соответствует стандартным исправлениям конфиденциальности/безопасности Android и не имеет защищенного элемента, обеспечивающего рабочее шифрование диска для обычных пользователей, не использующих надежный пароль», – говорится в заявлении экспертов.

Отсутствие регулирования элементов безопасности для шифрования диска означает, что данные пользователей с типичным 6-8-значным PIN-кодом или базовым паролем не будут защищены от взлома. Ведь без регулирования элементов безопасности добиться PIN-кода или пароля, устанавливаемых подавляющим большинством пользователей, методом подбора – это довольно-таки простая задача.

Также специалисты отмечают, что телефоны Pixel и iPhone, в отличие от Fairphone, оснащены «высококачественным» защитным элементом. У последних моделей Samsung есть «базовый» защитный элемент.

Систему /e/OS тоже раскритиковали: мол, она «вводит пользователей в заблуждение». В частности, по словам экспертов, /e/OS изменяет пользовательский интерфейс для уровня исправления безопасности, чтобы «скрыть» то, что действительно предоставляется. Альтернативная ОС Fairphone также имеет «неточный» уровень исправления безопасности, поскольку игнорирует некоторые его части.

Кроме того, у /e/OS отмечены «серьезные проблемы» с обновлением браузера. А заявления насчет неиспользования Google, по-видимому, оказались преувеличенными: на самом деле /e/OS по-прежнему использует различные сервисы Google.

Напомним, Fairphone 6 был выпущен в конце июня 2025 года и позиционировался как смартфон, который прослужит вечно.

А его предшественник– Fairphone 5, представленный в августе 2023 года, – в свое время прославился как необычный смартфон-конструктор.