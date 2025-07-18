Експерти "рознесли" найміцніший смартфон: що їм не сподобалося (фото)

Fairphone Gen 6, що вийшов цього літа, ще нещодавно називали дивом техніки завдяки його довговічності та легкості в ремонті. Але, схоже, захоплення пішли на спад.

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Експерти висловлюють побоювання щодо безпеки Fairphone, повідомляє androidauthority.com. Спочатку зауваження стосувалися поставок цього телефону в США, де він працює з операційною системою /e/OS без підтримки Google замість традиційної ОС Android.

Представники платформи Android GrapheneOS зробили кілька доволі тривожних заяв щодо Fairphone Gen 6, що працює під управлінням /e/OS. Зокрема, експерти заявили, що такі пристрої Fairphone "значно відстають" від проєкту Android Open Source Project у плані оновлень ОС і браузерів. Також фахівці стверджують, що /e/OS "відключає або паралізує" важливі функції захисту конфіденційності та безпеки.

Але потім виявилося, що і стандартний Fairphone Gen 6 не уникнув критики.

Fairphone 6 розкритикували за вразливість Фото: androidauthority.com

"Fairphone 6 не відповідає стандартним виправленням конфіденційності/безпеки Android і не має захищеного елемента, що забезпечує робоче шифрування диска для звичайних користувачів, які не використовують надійного пароля", — йдеться в заяві експертів.

Відсутність регулювання елементів безпеки для шифрування диска означає, що дані користувачів із типовим 6-8-значним PIN-кодом або базовим паролем не будуть захищені від злому. Адже без регулювання елементів безпеки домогтися PIN-коду або пароля, що встановлюються переважною більшістю користувачів, методом підбору — це доволі-таки просте завдання.

Також фахівці зазначають, що телефони Pixel і iPhone, на відміну від Fairphone, оснащені "високоякісним" захисним елементом. В останніх моделей Samsung є "базовий" захисний елемент.

Систему /e/OS теж розкритикували: мовляв, вона "вводить користувачів в оману". Зокрема, за словами експертів, /e/OS змінює користувацький інтерфейс для рівня виправлення безпеки, щоб "приховати" те, що дійсно надається. Альтернативна ОС Fairphone також має "неточний" рівень виправлення безпеки, оскільки ігнорує деякі його частини.

Крім того, у /e/OS відзначені "серйозні проблеми" з оновленням браузера. А заяви щодо невикористання Google, мабуть, виявилися перебільшеними: насправді /e/OS, як і раніше, використовує різні сервіси Google.

Нагадаємо, Fairphone 6 був випущений наприкінці червня 2025 року і позиціонувався як смартфон, який прослужить вічно.

А його попередник — Fairphone 5, представлений у серпні 2023 року, — свого часу прославився як незвичайний смартфон-конструктор.