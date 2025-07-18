Продукт "экстремистской компании": власти РФ запретят WhatsApp

В России готовятся к блокировке мессенджера WhatsApp. В Кремле его уже отнесли к программному обеспечению из "недружественных стран", а в Госдуме призывают готовиться к полному выходу платформы с российского рынка.

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Правительство РФ работает над новыми ограничениями для иностранного программного обеспечения, в частности для мессенджеров. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. По его словам, WhatsApp, который принадлежит компании Meta, с большой вероятностью будет включен в перечень запрещенных сервисов.

"WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка", — написал депутат в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что мессенджер, который ежедневно используют 68% россиян, может попасть под новые санкции в рамках распоряжения президента Владимира Путина. Согласно этому документу, правительство должно разработать дополнительные меры против ПО из так называемых "недружественных стран".

В то же время Горелкин считает, что другой популярный сервис — Telegram не подпадет под эти ограничения. Он объяснил это тем, что штаб-квартира Telegram находится в Объединенных Арабских Эмиратах, которые Москва не считает враждебными, а также возможностью сотрудничества мессенджера с российским законодательством.

"Претендентом на судьбу WhatsApp станет национальный мессенджер", — заявил депутат. Речь идет о платформе Max, которую создала компания VK. По замыслу разработчиков, новый сервис должен интегрироваться с госуслугами, поддерживать электронную подпись, цифровой ID и другие функции, включая бизнес-аккаунты.

Мессенджер Max, созданный по образцу китайского WeChat, был презентован в марте. В июне Владимир Путин публично заявил, что все государственные сервисы должны быть переведены именно на эту платформу. Известно, что приложение собирает данные пользователей и может передавать их государственным структурам или партнерам компании.

Как сообщал Фокус, пользователи WhatsApp готовы перейти на Signal и iMessage из-за одной раздражающей функции.

С 7 июля доступ к WhatsApp получил искусственный интеллект Gemini.