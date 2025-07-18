Продукт "екстремістської компанії": влада РФ заборонить WhatsApp

У Росії готуються до блокування месенджера WhatsApp. У Кремлі його вже віднесли до програмного забезпечення з "недружніх країн", а в Держдумі закликають готуватись до повного виходу платформи з російського ринку.

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Уряд РФ працює над новими обмеженнями для іноземного програмного забезпечення, зокрема для месенджерів. Про це повідомив заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики Антон Горєлкін. За його словами, WhatsApp, який належить компанії Meta, з великою ймовірністю буде включений до переліку заборонених сервісів.

"WhatsApp пора готуватися до відходу з російського ринку", – написав депутат у своєму Telegram-каналі. Він підкреслив, що месенджер, який щодня використовують 68% росіян, може потрапити під нові санкції в рамках розпорядження президента Володимира Путіна. Згідно з цим документом, уряд має розробити додаткові заходи проти ПЗ із так званих "недружніх країн".

Водночас Горєлкін вважає, що інший популярний сервіс – Telegram не підпаде під ці обмеження. Він пояснив це тим, що штаб-квартира Telegram розташована в Об'єднаних Арабських Еміратах, які Москва не вважає ворожими, а також можливістю співпраці месенджера з російським законодавством.

"Претендентом на долю WhatsApp стане національний месенджер", – заявив депутат. Йдеться про платформу Max, яку створила компанія VK. За задумом розробників, новий сервіс має інтегруватися з держпослугами, підтримувати електронний підпис, цифровий ID та інші функції, включно з бізнес-акаунтами.

Месенджер Max, створений за зразком китайського WeChat, був презентований у березні. У червні Володимир Путін публічно заявив, що всі державні сервіси мають бути переведені саме на цю платформу. Відомо, що додаток збирає дані користувачів і може передавати їх державним структурам або партнерам компанії.

Як повідомляв Фокус, користувачі WhatsApp готові перейти на Signal і iMessage через одну дратівливу функцію.

З 7 липня доступ до WhatsApp отримав штучний інтелект Gemini.