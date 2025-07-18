Что делать, если протекла батарейка: полезные советы на все случаи жизни

Бывает ситуация, когда вы решили использовать гаджет после долгого перерыва и обнаружили, что он не работает. Если батарейки все это время находились внутри – будьте готовы к неприятностям.

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Электронные устройства потому и перестают нормально работать, что батареи с временем подвергаются коррозии и начинают протекать, пишет slashgear.com. Причем это происходит независимо от того, батарейками какого бренда вы пользуетесь. На это есть несколько причин.

Очень высокие температуры, а также физические повреждения могут привести к разрыву корпуса. Но чаще всего щелочные батареи протекают как раз из-за недостаточного использования. Без разрядки внутри батарей накапливается водород, что приводит к быстрому повышению внутреннего давления. Корпус в конечном счете трескается в одном или нескольких местах, и содержимое выливаются. А это, в свою очередь, влияет на электронное устройство, в котором находится «неблагополучная» батарея.

Что делать с проблемной батареей

Если вы обнаружили утечку, немедленно извлеките батарею (только помните о безопасности – лучше делать это в защитных перчатках). Просто выбросить в мусор ее нельзя – токсичное содержимое будет и дальше отравлять окружающую среду. Протекающие батареи следует поместить в пластиковый пакет и отвезти на специальный пункт переработки.

После того, как вы разобрались с аккумуляторами, придется избавиться от их «наследия». Первым делом выключите все переключатели на устройстве. Затем добавьте несколько капель лимонного сока или уксуса на загрязненные участки внутри батарейного отсека и протрите этот участок ватным тампоном.

Потом добавьте немного изопропилового спирта, снова протрите все чистым ватным тампоном, а потом – пройдитесь салфеткой из микрофибры.

Как сохранить батарею

Чтобы ваши устройства были в безопасности, извлекайте из них батарейки, когда они не используются. Это особенно актуально для сезонных гаджетов, которые потом несколько месяцев пролежат без дела.

Также храните батарейки в месте с постоянной температурой. От воздействия высоких температур они могут испортиться – так что сарай или гараж без климат-контроля тут не подойдет. Еще место хранения батареек не должно быть слишком влажным

Контакт с металлическими предметами может привести к поломке и протечке, поэтому рекомендуется хранить батарейки в оригинальной упаковке.

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