Що робити, якщо протекла батарейка: корисні поради на всі випадки життя

Буває ситуація, коли ви вирішили використати гаджет після довгої перерви і виявили, що він не працює. Якщо батарейки весь цей час перебували всередині — будьте готові до неприємностей.

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Електронні пристрої тому й перестають нормально працювати, що батареї з часом піддаються корозії і починають протікати, пише slashgear.com. Причому це відбувається незалежно від того, батарейками якого бренду ви користуєтеся. На це є кілька причин.

Дуже високі температури, а також фізичні пошкодження можуть призвести до розриву корпусу. Але найчастіше лужні батареї протікають якраз через недостатнє використання. Без розрядки всередині батарей накопичується водень, що призводить до швидкого підвищення внутрішнього тиску. Корпус зрештою тріскається в одному або декількох місцях, і вміст виливається. А це, своєю чергою, впливає на електронний пристрій, у якому міститься "неблагополучна" батарея.

Що робити з проблемною батареєю

Якщо ви виявили витік, негайно витягніть батарею (тільки пам'ятайте про безпеку — краще робити це в захисних рукавичках). Просто викинути в сміття її не можна — токсичний вміст і далі отруюватиме навколишнє середовище. Батареї, що протікають, слід помістити в пластиковий пакет і відвезти на спеціальний пункт переробки.

Після того, як ви розібралися з акумуляторами, доведеться позбутися їхньої "спадщини". Насамперед вимкніть усі перемикачі на пристрої. Потім додайте кілька крапель лимонного соку або оцту на забруднені ділянки всередині батарейного відсіку і протріть цю ділянку ватним тампоном.

Потім додайте трохи ізопропілового спирту, знову протріть усе чистим ватним тампоном, а потім — пройдіться серветкою з мікрофібри.

Як зберегти батарею

Щоб ваші пристрої були в безпеці, виймайте з них батарейки, коли вони не використовуються. Це особливо актуально для сезонних гаджетів, які потім кілька місяців пролежать без діла.

Також зберігайте батарейки в місці з постійною температурою. Від впливу високих температур вони можуть зіпсуватися — тож сарай або гараж без клімат-контролю тут не підійде. Ще місце зберігання батарейок не має бути занадто вологим

Контакт з металевими предметами може призвести до поломки і протікання, тому рекомендується зберігати батарейки в оригінальній упаковці.

Раніше Фокус писав, які пристрої не можна підключати до подовжувача . Наприклад, не слід підключати велику побутову техніку — звичайний подовжувач на таку напругу не розрахований, і це може спричинити пожежу.